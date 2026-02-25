Νικολακόπουλος στους Galacticos by Interwetten: «Ο δρόμος για την υπέρβαση στον Ολυμπιακό είναι ένας»

Ο Κώστας Νικολακόπουλος αναφέρθηκε στους «Galacticos by Interwetten» στη μάχη που έδωσε ο Ολυμπιακός στην έδρα της Λεβερκούζεν.

Ο Ολυμπιακός πάλεψε στη Γερμανία, αλλά δεν κατάφερε να κάνει την ανατροπή κόντρα στη Λεβερκούζεν.

Ο Κώστας Νικολακόπουλος μίλησε στους «Galacticos by Interwetten» για την αναμέτρηση και στάθηκε και στην απόδοση ορισμένων παικτών. Μίλησε επίσης για τις μεταγραφικές επιλογές που θα πρέπει να γίνουν το καλοκαίρι, ώστε να ανέβει ακόμα περισσότερο επίπεδο.

«Αποτελεί επιτυχία η συμμετοχή στα playoffs και μάλιστα από τη θέση 18. Αλλά φάνηκε ότι μπορούσε να πάρει περισσότερους βαθμούς στη League Phase. Η ισοφάριση στο φινάλε με την Αϊντχόφεν και η ισοπαλία με την Πάφο... Μπορεί 2-3 βαθμοί να σου έφερναν άλλη ομάδα», είπε αρχικά ο Νικολακόπουλος και πρόσθεσε:

«Θα είχε ένα πλεονέκτημα με τη Λεβερκούζεν, αν δεν την είχε παίξει τον Γενάρη. Θα είχε το στοιχείο του αιφνιδιασμού.

Πρέπει να λυθεί και το θέμα στο σκοράρισμα. Εχει μπλοκάρει μετά τον Ελ Καμπί και ο Ταρέμι. Θες παίκτες. Το καλοκαίρι θα πρέπει να γίνουν καλύτερες μεταγραφικές επιλογές»

Αναλυτικά όσα είπε ο Νικολακόπουλος στους Galacticos για το ματς, την απόδοση συγκεκριμένων παικτών και τις μεταγραφικές επιλογές.