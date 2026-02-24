Αθανασίου στο Galacticos by Interwetten: «Η άστοχη δήλωση Κόντη και το πέρασμα από Ηράκλειο»

Ο Νίκος Αθανασίου μίλησε στους Galacticos by Interwetten για το «διπλό» του Παναθηναϊκού στο Ηράκλειο, τον Ανδρέα Τεττέη και την «άστοχη δήλωση του Χρήστου Κόντη».

Ο Παναθηναϊκός επέστρεψε στις νίκες στο πρωτάθλημα, καθώς μετά την «γκέλα» με την ΑΕΛ Novibet επικράτησε του ΟΦΗ στο Ηράκλειο με 2-0. Ο Νίκος Αθανασίου μίλησε στους Galacticos by Interwetten για το «διπλό» της ομάδας του Ράφα Μπενίτεθ από το Παγκρήτιο Στάδιο και όχι μόνο...

Αρχικά, αναφέρθηκε στην τοποθέτηση του Χρήστου Κόντη στη συνέντευξη Τύπου πως η Κηφισιά πίεσε περισσότερο την ομάδα του, σε σχέση με τον Παναθηναϊκό, κάνοντας λόγο για «άστοχη δήλωση», καθώς το Τριφύλλι πήρε... σβηστή νίκη.

Εν συνεχεία, στο αγωνιστικό πλαίσιο, ο Νίκος Αθανασίου στάθηκε στον Ανδρέα Τεττέη, ο οποίος συνεχίζει να «κουβαλάει» τον Παναθηναϊκό, ενώ μίλησε και για τον τρόπο που ήρθε η σημαντική νίκη στο Ηράκλειο.

Επιπρόσθετα αναφέρθηκε στο υποδειγματικό fair play του Βασίλη Λαμπρόπουλου στη φάση του φάουλ στον Ανδρέα Τεττέη και στα λάθη του διαιτητή Κατσικογιάννη.