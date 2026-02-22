Ο Νίκος Αθανασίου γράφει στο blog του στο Gazzetta για το επαγγελματικό πέρασμα του Παναθηναϊκού από το Ηράκλειο χάρη στον Ανδρέα Τεττέη που έκανε ξανά την διαφορά.

Στο σημείο που έχει έρθει η σεζόν, με τον Παναθηναϊκό να παλεύει μέχρι τέλους να γλιτώσει την ποδοσφαιρική καταστροφή, μένοντας εκτός τετράδας, η εικόνα όταν δεν είναι εκτρωματική όπως με την ΑΕΛ, είναι δευτερεούσης σημασίας. Το Τριφύλλι έκανε την δουλειά σήμερα στο Ηράκλειο με τρόπο επαγγελματικό. Χωρίς να παίξει κάτι φοβερό, χωρίς να έχει ένα τόσο καλό διάστημα όσο με την Βικτόρια Πλζεν, ωστόσο, χάρη στον showman Ανδρέα Τεττέη και την καλή του ανασταλτική του λειτουργία σε όλο το παιχνίδι, έβαλε τους βαθμούς στις αποσκευές, αγόρασε ηρεμία ενόψει της ρεβάνς στο Πλζεν και έκανε ένα βήμα για το αυτονόητο με αυτό το 2-0 επί του ΟΦΗ.

Με το δεύτερο γκολ να έρχεται στον ορισμό του νεκρού χρόνου και ενώ ο Κατσικογιάννης έχει σφυρίξει την λήξη, αυτό που έκανε την διαφορά απόψε για τους ''πράσινους'' ήταν το νέο show του Τεττέη.

Ο Έλληνας επιθετικός έχει πατήσει το κουμπί του beast mode, δεν βλέπει κανέναν το τελευταίο διάστημα και κάνει τα πράγματα πιο όμορφα από αυτό που πραγματικά είναι, παίζοντας ένας εναντίον όλων. Στη μοναδική στιγμή που η ομαδική λειτουργία τον τάισε χάρη στην εξαιρετική μπαλιά στην πλάτη της άμυνας από τον Καλάμπρια, είδε την λάθος έξοδο του Χριστογεώργου, του πέρασε την μπάλα από πάνω και άνοιξε τον δρόμο της νίκης. Δεν πέρασαν ούτε δέκα λεπτά για να φέρει σε θέση βολής τον Παντελίδη και να ταλαιπωρήσει όσο κανείς την άμυνα του ΟΦΗ. Μέχρι να κουραστεί κυνηγώντας πολλές δεύτερες μπάλες και δίνοντας άπειρες μονομαχίες, ήταν τανκ κανονικό. Θα πρέπει η ομάδα να βρει τρόπο να του δίνει περισσότερες φάσεις, όπως αυτή που έφερε το γκολ, δεν είναι εύκολο σε κάθε παιχνίδι να κάνει τον... σούπερ ήρωα για να σκοράρει.

Μετά την φάση αυτή με τον Παντελίδη, ο Παναθηναϊκός σταμάτησε να παίζει, άφησε την μπάλα στους Κρητικούς, έπαιξε με την φωτιά αλλά δεν απειλήθηκε ουσιαστικά παρά μόνο σε δύο στιγμές, όπου ο Αλμπάν Λαφόν έκανε αυτό που έπρεπε. Ειδικά στο τετ α τετ με τον Νους. Στο δεύτερο μέρος η ανασταλτική λειτουργία και η σοβαρότητα πίσω από την μπάλα έκαναν το σύνολο του Ράφα Μπενίτεθ να μην νιώθει άβολα χωρίς την κατοχή, οι Κρητικοί δεν απείλησαν και η νίκη ήρθε σαν φυσιολογική εξέλιξη της εικόνας του ματς.

Εκτός από τον Τεττέη, ο Καλάμπρια έκανε ματς που θα θυμάται για πολύ καιρό, πετυχαίνοντας κάτι μοναδικό για την καριέρα του. Γκολ και ασίστ. Άριστος και ανασταλτικά. Πολύ καλό ματς από τον Λαφόν που καθάρισε με καλές επεμβάσεις την όποια απειλή του ΟΦΗ. Ο Σωτήρης Κοντούρης επέστρεψε στην ενδεκάδα κι έκανε ακόμη ένα καλό παιχνίδι.

Για το φινάλε: Είναι φοβερό το πως ο Κατσικογιάννης κατάφερε να χάσει και τις δύο φάσεις που του ''έκατσαν'' στο ματς. Τυχαία εις βάρος του Παναθηναϊκού. Ο Λαμπρόπουλος(προς τιμήν του) σήκωσε το χέρι στο πάτημα πάνω στον Τεττέη, σκίστηκε η κάλτσα του Έλληνα στράικερ, ο ρέφερι δεν είδε ούτε το φάουλ. Στο φινάλε δεν είδε ούτε το πάτημα του Νους και τον έσωσε το VAR...