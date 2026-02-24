Στη διάθεση του κόσμου θα τεθούν τα εισιτήρια για την αναμέτρηση του Παναθηναϊκού κόντρα στον Άρη από το μεσημέρι της Τετάρτης.

Ο Παναθηναϊκός επικράτησε του ΟΦΗ και πλησίασε ακόμα περισσότερο την 4η θέση και πλέον στρέφει το ενδιαφέρον του στη μάχη με τη Βικτόρια Πλζεν , στο πλαίσιο των play offs του Europa League και έπειτα θα φιλοξενήσει τον Άρη.

Η πράσινη ΠΑΕ ενημέρωσε τους οπαδούς ότι τα εισιτήρια για το ματς της 23ης αγωνιστικής θα τεθούν σε κυκλοφορία το μεσημέρι της Τετάρτης (14:00).

Αναλυτικά:

«Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός πληροφορεί τους φιλάθλους της ομάδας μας ότι τα εισιτήρια της εντός έδρας αναμέτρησης με αντίπαλο τον Άρη στο πλαίσιο της 23ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος Super League (01/03, 20:00) κυκλοφορούν ηλεκτρονικά από την Τετάρτη 25/02 στις 14.00.

Αναλυτικά οι τιμές των εισιτηρίων του αγώνα με τον Άρη έχουν ως εξής:

Θύρα Τιμή

6/7 20 €

1B/5C/8B/12B 35 €

1A/12A/8A/5B 45 €

2/5A/9/11 65 €

10 85 €

VIP 155 €

* Στην τιμή που αναγράφεται στον πίνακα συμπεριλαμβάνεται και το ποσό των 5 ευρώ που αφορά την ενίσχυση του Ερασιτέχνη.

Η διάθεση τους θα γίνεται ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΜΟΝΟ ΜΕΣΩ INTERNET. ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ ΓΙΑ ΝΑ ΑΓΟΡΑΣΕΤΕ ΤΟ ΕΙΣΙΤΗΡΙΟ ΣΑΣ.

Για την αγορά κάθε εισιτηρίου είναι υποχρεωτική η καταχώρηση του ονόματος και του αριθμού ΑΜΚΑ κάθε φιλάθλου.

Μετά από σχετική κυβερνητική απόφαση δεν θα είναι δυνατή η είσοδος στο γήπεδο χωρίς τη χρήση της εφαρμογής Gov.gr Wallet στη συσκευή του κινητού τους τηλεφώνου.

Ως εκ τούτου, είναι απαραίτητο όσοι δεν την έχουν εγκαταστήσει ακόμα, να το πράξουν άμεσα. Η εφαρμογή Gov.gr Wallet είναι διαθέσιμη για λήψη από το Google Play και το App Store, με την προϋπόθεση ότι ο χρήστης είναι εγγεγραμμένος στο Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας (Ε.Μ.Επ.).

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΕΛΛΗΝΕΣ ΦΙΛΑΘΛΟΥΣ

NON GREEK RESIDENS GOV.GR WALLET AUTHENTICATION

Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός δεν εμπλέκεται στη διαδικασία προσθήκης του ψηφιακού εισιτηρίου στο gov.gr Wallet από τη στιγμή της αγοράς και μετά. Για οποιοδήποτε τεχνικό ζήτημα που μπορεί να προκύψει σχετικά με την προσθήκη στο Gov.gr Wallet, ή αν υπάρχουν δυσλειτουργίες ή άτομα που δεν έχουν πρόσβαση σε αυτό, παρακαλούμε να ανατρέξετε στο https://support.gov.gr/guide/.

Τα εισιτήρια για τους αγώνες του Παναθηναϊκού διατίθενται αποκλειστικά μέσω των επίσημων καναλιών του Παναθηναϊκού και της Ticketmaster. Η αγορά από μη εξουσιοδοτημένους πωλητές ενέχει κινδύνους εξαπάτησης με πλαστά εισιτήρια.

Για οποιαδήποτε επιπλέον πληροφορία στείλτε mail στο [email protected]».