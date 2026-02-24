Ο Κλέο Κάουα υπέγραψε το πρώτο του επαγγελματικό συμβόλαιο με τον Παναθηναϊκό, το οποίο θα ισχύει μέχρι τον Δεκέμβριο του 2028.

Επένδυση στο μέλλον έκανε ο Παναθηναϊκός, με την υπογραφή του πρώτου επαγγελματικού συμβολαίου του Κλέο Κάουα. Ο 18χρονος Βραζιλιάνος μεσοεπιθετικός, που εντάχθηκε στον σύλλογο τον Απρίλιο του 2024, δεσμεύτηκε με το «τριφύλλι» έως τον Δεκέμβριο του 2028.

Μετά από μια διαδρομή που ξεκίνησε από το Μπρουσκέ και πέρασε από σημαντικές ακαδημίες της πατρίδας του, ο νεαρός άσος δήλωσε στην επίσημη ιστοσελίδα του συλλόγου έτοιμος για τη μεγάλη αυτή πρόκληση, στοχεύοντας στο να καθιερωθεί και στην πρώτη ομάδα.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΠΑΕ

Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός ανακοινώνει την υπογραφή του πρώτου επαγγελματικού συμβολαίου με τον Κλέο Κάουα. Ο Κάουα θα φοράει τα πράσινα μέχρι τον Δεκέμβριο του 2028.

Ο νεαρός μεσοεπιθετικός γεννήθηκε στo Μπρουσκέ της Βραζιλίας στις 08 Φεβρουαρίου 2008. Ξεκίνησε την ενασχόληση του με το ποδόσφαιρο το 2013 στην τοπική ομάδα του Μπρουσκέ, στη συνέχεια αγωνίστηκε στην Ατλέτικο Παραναένσε και στην AVAE. Τον Απρίλιο του 2024 εντάχθηκε στον Παναθηναϊκό.

Στις πρώτες του δηλώσεις μετά την υπογραφή του πρώτου του συμβολαίου ο Κλέο Κάουα ανέφερε:

«Είναι μια ξεχωριστή στιγμή για μένα η υπογραφή του πρώτου μου επαγγελματικού συμβολαίου με τον Παναθηναϊκό. Αποτελεί ανταμοιβή για όλη την προσπάθεια και τις θυσίες που έχω κάνει, αλλά παράλληλα το ξεκίνημα μιας νέας, πιο απαιτητικής πορείας. Θα δώσω τον καλύτερό μου εαυτό για να κερδίσω τη θέση μου στην πρώτη ομάδα. Ένα μεγάλο ευχαριστώ στην οικογένειά μου και σε όλους όσοι με στήριξαν σε κάθε βήμα αυτής της διαδρομής».