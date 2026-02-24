Άρης: Η έδρα του δεν τρομάζει και σημείωσε αρνητικό ρεκόρ

Γιώργος Σακελλαρίου
Άρης

Ο Άρης στο σπίτι του έχει μόνο δύο νίκες σε έντεκα αγώνες και μοιραία έχει μείνει μακριά από τους υψηλούς στόχους.

Η έδρα κάθε ομάδας είναι η δύναμή της. Ο href="https://www.gazzetta.gr/football/superleague/2518450/oristiko-neos-proponitis-toy-ari-o-grigorioy-tin-triti-kanei-tin-proti">Άρης έχει μία δυνατή έδρα και απέδειξε ακόμα και την τρέχουσα σεζόν, που βρίσκεται μακριά από την τετράδα ότι δεν είναι εύκολο να τον λυγίσεις. Κανείς από τους πέντε πρωτοπόρους δεν πέρασε με νίκη από το «Κλ. Βικελίδης». Αλλά το 2-8-1, μόνο αρνητική εντύπωση προκαλεί.

Κατά σειρά Παναθηναϊκός, Ολυμπιακός, ΑΕΚ, Λεβαδειακός και ΠΑΟΚ δεν κατάφεραν να πάρουν τη νίκη στο γήπεδο του Άρη. ΠΑΟΚ και Ολυμπιακός έμειναν στο 0-0, Παναθηναϊκός και ΑΕΚ στο 1-1 και ο Λεβαδειακός ισοφάρισε στο φινάλε σε 2-2. Αυτό, όμως, έχει κι άλλη ανάγνωση. Μία μεγάλη ομάδα που δεν εκμεταλλεύεται το σπίτι της δεν μπορεί να έχει υψηλούς στόχους. Είτε το ρόστερ είναι λιγότερο ποιοτικό είτε έχει διάφορες αδυναμίες, οφείλει να παίρνει νίκες. Αν όχι στα ντέρμπι έστω με ομάδες μικρότερης δυναμικής.

Ο Άρης έχει χάσει 8 βαθμούς στα ματς με τους υπόλοιπους μεγάλους κι ακόμα δύο με τον δυνατό φέτος Λεβαδειακό, αλλά έχει χάσει και 9 βαθμούς με ομάδες κάτω απ' αυτόν στη βαθμολογία. Έφερε ισοπαλία με Κηφισιά, Πανσερραϊκό, Αστέρα Aktor και ηττήθηκε από τον Παναιτωλικό, ματς που οδήγησε στην έξοδο τον Μαρίνο Ουζουνίδη. Δεν έχει νικήσει δηλαδή τις 4 από τις 5 ομάδες που βρίσκονται από τη 10η θέση και κάτω. Τον τελευταίο Πανσερραϊκό, τους προτελευταίους Αρκάδες, τον 10ο Παναιτωλικό και την 11η Κηφισιά.

image

Οι Θεσσαλονικείς επικράτησαν εντός της ΑΕΛ Novibet 2-1, με γκολ στο 99' κι ενώ δέχθηκαν στο 97' την ισοφάριση (!) και στην πρεμιέρα τον Βόλο με 2-0. Από τους 28 βαθμούς που έχει συνολικά ο Άρης, εντός έχει πάρει τους μισούς! Εχει την ίδια συγκομιδή, 14 βαθμούς, εντός κι εκτός.

 

Ο απολογισμός 2 νίκες, 8 ισοπαλίες και 1 ήττα σε 11 ματς εντός είναι ασφαλώς αρνητικό ρεκόρ από το 2018 όταν κι επέστρεψε ο Άρης στη μεγάλη κατηγορία. Μέχρι το τέλος της κανονικής διάρκειας έχει να παίξει εντός με Ατρόμητο και ΟΦΗ. Δύο ομάδες που έχουν βελτιωθεί, ειδικά οι Περιστεριώτες εκτός τα πηγαίνουν καλά και μπορεί να βρει μία εξ αυτών ή και τις δύο, αν αφήσουν εκτός τον Βόλο, στα playoffs. Ακόμα κι αν πάρει αυτά τα δύο παιχνίδια, πάλι θα έχει κάνει αρνητικό ρεκόρ.

Η χαμηλότερη επίδοσή του ήταν οι 23 βαθμοί τη σεζόν 2019-20. Με νίκες κόντρα σε Ατρόμητο, ΟΦΗ θα φτάσει μάξιμουμ τους 20 βαθμούς εντός. Να σημειωθεί ότι η σεζόν 2018-19 είχε 29 βαθμούς εντός σε 15 ματς, αφού το πρωτάθλημα είχε 16 ομάδες. Ακόμα κι αν του αφαιρέσουμε δύο νίκες, πάλι θα είναι 23 βαθμοί, άρα φέτος έχει καταγράψει ήδη αρνητικό ρεκόρ στο σπίτι του. Την περασμένη σεζόν που ο Άρης δεν κατάφερε να μπει στην τετράδα, είχε 8 νίκες σε 13 ματς και φέτος μάξιμουμ θα φτάσει τις 4, δηλαδή τις μισές. Η καλύτερη επίδοση με 9-2-2 ήταν τη σεζόν 2022-23.

Τα 10 γκολ και ο Πανσερραϊκός

Φυσικά είναι άξιο αναφοράς και απογοητευτικό για τον Άρη και το γεγονός ότι σε 11 ματς στο «Κλ. Βικελίδης» οι «κιτρινόμαυροι» έχουν σκοράρει μόλις 10 φορές. Ούτε ένα γκολ μέσο όρο ανά αγώνα δηλαδή. Έχουν αντίθετα, 9 γκολ παθητικό. Ένα ακόμα στοιχείο που δείχνει το πρόβλημα του Άρη, τόσο στην δημιουργία, όσο και στην εκτέλεση.

Να σημειωθεί ότι χειρότερη επίδοση εντός, σε ό,τι αφορά τις νίκες, έχει μόνο ο Ατρόμητος με μόλις μία νίκη σε 11 αγώνες. Δύο νίκες όπως και ο Άρης έχουν οι ΑΕΛ Novibet (σε 12 παιχνίδια στην έδρα της), Κηφισιά (σε 10 )και Αστέρας (σε 11). Ο ουραγός Πανσερραϊκός σε 11 αγώνες, έχει τρεις νίκες...

Αναλυτικά τα εντός έδρας από το 2018

Σεζόν Ν-Ι-Η Γκολ Βαθμοί
2025-2026 2-8-1 10-9 14
2024-2025 8-3-2 17-8 27
2023-2024 7-3-2 23-14 24
2022-2023 9-2-2 26-9 29
2021-2022 7-4-2 15-10 25
2020-2021 8-2-3 16-7 26
2019-2020 7-2-4 25-13 23
2018-2019 9-2-4 29-12 29

@Photo credits: INTIME, Αλέξανδρος Αβραμίδης
     

