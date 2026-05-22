Ο άλλοτε αδιαφιλονίκητος ηγέτης της ομάδας Λορέν Μορόν έχει εξελιχθεί σε πρόβλημα για τον Άρη λόγω περιορισμένης προσφοράς και του υψηλού συμβολαίου του.

Αντικειμενικά, η εξέλιξη αυτής της υπόθεσης δεν εκπλήσσει κανέναν εξ’ όσων την παρακολουθούν από το ξεκίνημά της. Στην πραγματικότητα, τα πρώτα ανησυχητικά μηνύματα άρχισαν να φτάνουν από το φθινόπωρο του 2024, όταν ο ίδιος ο Άρης άρχισε να αμφισβητεί το επίπεδο διάθεσης του Λορέν Μορόν και προχώρησε στην απόκτηση του Ρόμπιν Κουάισον. Η ύπαρξη δύο ποιοτικών επιλογών στην κορυφή της επίθεσης ήταν ο προφανής λόγος αυτής της επένδυσης αλλά στο πίσω μέρος του μυαλού βρίσκονταν κι άλλες σκέψεις. Σαν την ελεγχόμενη πίεση στον Λορέν Μορόν ούτως ώστε να αυξήσει τα επίπεδα της διάθεσής του. Τότε μάλιστα, ο Άκης Μάντζιος είχε εμφανιστεί αποφασισμένος να εδραιώσει τον Κουάισον στην κορυφή της επίθεσης, έχοντας πολλά παράπονα από τον Ισπανό, αλλά ο Σουηδός επιθετικός υπέστη διαδοχικούς τραυματισμούς και εξελίχθηκε σε μία από τις μεγαλύτερες μεταγραφικές απογοητεύσεις. Τελικώς, ο Άρης ξόδεψε πολλά χρήματα για έναν ποδοσφαιριστή ο οποίος δεν πρόσφερε το παραμικρό.

Οι σκέψεις των «κίτρινων» φάνηκαν και το περασμένο καλοκαίρι καθώς έβαλαν πωλητήριο στον Λορέν Μορόν και παράλληλα προχώρησαν σε ηχηρή επένδυση με την απόκτηση του Τίνο Καντεβέρε. Το συμβόλαιο του επιθετικού από τη Ζιμπάμπουε είναι εφάμιλλο αυτού του Ισπανού. Κοινώς, ο Καντεβέρε δεν αποκτήθηκε ως δεύτερη επιλογή αλλά με σκοπό να διεκδικήσει τη θέση ξεκινώντας από την ίδια αφετηρία. Και την πήρε στη διάρκεια των Playoff, όταν «ξέμπλεξε» από τους μυϊκούς τραυματισμούς οι οποίοι τον ανάγκασαν να χάσει το μεγαλύτερο μέρος της σεζόν.

Ακόμη πιο ηχηρό μήνυμα ήταν η απόκτηση του Κριστιάν Κουαμέ τον περασμένο Γενάρη. Το συμβόλαιο του επιθετικού από την Ακτή Ελεφαντοστού είναι εξίσου υψηλό. Δεν φτάνει το 1.000.000 ευρώ του Λορέν Μορόν, αλλά είναι «βαρβάτο». Η διάρκεια της συμφωνίας (σ. σ. δύο χρόνια) έδειξε ότι για τον Άρη, το κεφάλαιο «Μορόν» έχει αρχίσει να κλείνει. Εξάλλου, το μέγεθος του αγωνιστικού προϋπολογισμού δεν συμβαδίζει με τη διάθεση 2.5 εκατ. ευρώ μόνο για την κορυφή της επίθεσης. Για να το κάνουμε πιο απλά, ο Άρης δεν έχει την πολυτέλεια να αφήνει περισσότερα από 1.5 εκατ. ευρώ στον πάγκο, για μία θέση.

Εστιάζοντας στην υπόθεση του Λορέν Μορόν, πλέον αποτελεί πρόβλημα με ευθύνη του ιδίου αλλά και του οργανισμού. Ο Ισπανός δεν έχασε τη θέση του στην 11αδα λόγω περιορισμένου αριθμού τερμάτων. Η σχετική πτώση είναι εκκωφαντική καθώς από τα 21 γκολ της περιόδου 2023-24 και τα περσινά 19, φέτος «έπεσε» στα οκτώ εκ των οποίων μόλις τα τέσσερα στο πλαίσιο της Stoiximan Superleague. Ωστόσο, το πρόβλημα βρίσκεται αλλού. Ο Ισπανός δεν έδειξε ιδιαίτερη ενόχληση από την απώλεια της πρωτοκαθεδρίας. Δεν άλλαξε τη διάθεσή του ίσως και την πρόθεση ανταπόκρισης στα «θέλω» των προπονητών με τους οποίους συνεργάστηκε. Δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι όλοι τους είχαν παράπονα από την αγωνιστική συμπεριφορά του. Άκης Μάντζιος, Μαρίνος Ουζουνίδης, Μανόλο Χιμένεθ και τώρα Μιχάλης Γρηγορίου.

Κι έτσι μία από τις εξυπνότερες μεταγραφικές κινήσεις των τελευταίων ετών, πλέον, προκαλεί μεγάλη χασούρα. Ο Άρης είχε αποκτήσει δανεικό τον ποδοσφαιριστή – από την Μπέτις – πληρώνοντας μόλις 300.000 ευρώ από το συμβόλαιο αξίας (περίπου) 2.000.000 ευρώ. Το ίδιο ποσό προβλεπόταν να πληρώσει και την επόμενη σεζόν (2024-25) καθώς όμως στο τέλος της χρονιάς ο ποδοσφαιριστής θα έμενε ελεύθερος, η ΠΑΕ Άρης προχώρησε στην υπογραφή τριετούς σύμβασης μαζί του με συνολικές απολαβές περί των 3.000.000 ευρώ. Τότε, κανείς δεν διαφώνησε με αυτή την κίνηση, ίσα-ίσα που όλοι θεώρησαν ότι ορθώς έπραξε η διοίκηση. Στην πορεία αποδείχθηκε ότι στην Μπέτις, μάλλον, ήξεραν κάτι παραπάνω.

Ο Άρης πήγε για τα πολλά…

Ακόμη και το καλοκαίρι του 2024, ο Άρης δεν ήταν αρνητικός στην προοπτική πώλησης του Λορέν Μορόν. Τότε θα έπαιρνε το μεγαλύτερο μέρος του ποσού πώλησης. Στο ίδιο διάστημα, ο Ισπανός είχε βρεθεί στο στόχαστρο αρκετών ομάδων αλλά λίγο η άρνησή του για τη Μέση Ανατολή και περισσότερο οι απαιτήσεις του Άρη – για ένα ποσό τουλάχιστον 5.000.000 ευρώ – εκμηδένισαν τις πιθανότητες πώλησης του παίκτη. Στο συμβόλαιο που υπέγραψαν οι δύο πλευρές τον Οκτώβρη του 2024, πέραν της μεγάλης αύξησης των απολαβών του παίκτη, συμπεριλήφθηκε όρος ο οποίος παραχωρεί στον Μορόν το 20% των χρημάτων σε περίπτωση που παραχωρηθεί με ποσό τουλάχιστον 5.000.000 ευρώ. Το περασμένο καλοκαίρι, οι «κίτρινοι» μείωσαν τον πήχη των απαιτήσεων αλλά η αγορά δεν έφερε καμία πρόταση για να φτάσουμε στο τωρινό.

Ο Μορόν μπαίνει στον τελευταίο χρόνο του συμβολαίου του. Ο Άρης θέλει να τον παραχωρήσει για να μειώσει τη ζημιά, οπότε, θα προσαρμοστεί αναλόγως της τιμή πώλησης. Η «πιάτσα» γνωρίζει τις προθέσεις των «κίτρινων» ενώ ο Ισπανός επιθετικός, με τη συμπεριφορά του, δεν δείχνει αρνητικός στην προοπτική αποχώρησης. Βέβαια, είναι άξιο απορίας πώς ο αδιαφιλονίκητος ηγέτης αυτής της ομάδας εξελίχθηκε σ’ ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα. Καθώς επίσης η περίπτωση του Μορόν δεν είναι η μοναδική που διέγραψε αυτή την πορεία, είναι προφανέστατο ότι το πρόβλημα το έχει και ο ίδιος ο οργανισμός…