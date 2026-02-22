ΑΕΚ: Συμπλήρωσε κάρτες ο Μαρίν
Ο Ραζβάν Μαρίν είναι το νέο όνομα ποδοσφαιριστή της ΑΕΚ που προστέθηκε στο ποινολόγιο της Λίγκας.
Ο διεθνής Ρουμάνος χαφ συμπλήρωσε τρεις κίτρινες κάρτες στη νίκη επί του Λεβαδειακού στη Νέα Φιλαδέλφεια και συνεπώς ο Μάρκο Νίκολιτς θα πρέπει να επιλέξει σε ποιο από τα επόμενα τρία ματς θα στερηθεί των υπηρεσιών του.
Ο Δικέφαλος μέχρι το τέλος της κανονικής διάρκειας θα αντιμετωπίσει τον Βόλο στο Πανθεσσαλικό, την ΑΕΛ Novibet στη Νέα Φιλαδέλφεια, Ατρόμητο στο Περιστέρι και Κηφισιά στην Allwyn Arena.
Θυμίζουμε πως στο ματς της ερχόμενης αγωνιστικής στο Βόλο θα απουσιάσει λόγω καρτών ο Άρολντ Μουκουντί.
