ΑΕΚ - Λεβαδειακός: Το «κερασάκι» του Μαρίν για το 4-0 (vid)
Η ΑΕΚ πήρε μια από τις πιο εύκολες νίκες της στη σεζόν, καθώς συνέτριψε τον Λεβαδειακό στη Νέα Φιλαδέλφεια με 4-0, όντας η πρώτη ομάδα που νίκησε φέτος τους Βοιωτούς με διαφορά άνω του ενός γκολ. Το «κερασάκι» έβαλε ο Ραζβλαν Μαρίν.
Στο 68ο λεπτό η Ένωση έκλεισε τον Λεβαδειακό στην περιοχή του, ο Λιούμπισιτς έστρωσε την μπάλα στον Ρουμάνο, ο οποίος με σουτ από το ημικύκλιο έκανε το 4-0, το οποίο έμεινε μέχρι τέλους.
O Μαρίν έφτασε τα 7 γκολ στην τρέχουσα σεζόν, έχοντας και ισάριθμες ασίστ, ενώ ο Λιούμπισιτς έφτασε τις 5 ασίστ.
Θυμίζουμε πως η ΑΕΚ είχε τέσσερις διαφορετικούς σκόρερ, καθώς βρήκαν δίχτυα και οι Μουκουντί, Γιόβιτς και Μάνταλος.
