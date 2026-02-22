O Ραζβάν Μαρίν σκόραρε στο 68ο λεπτό του αγώνα της ΑΕΚ με τον Λεβαδειακό και διαμόρφωσε το τελικό 4-0.

Η ΑΕΚ πήρε μια από τις πιο εύκολες νίκες της στη σεζόν, καθώς συνέτριψε τον Λεβαδειακό στη Νέα Φιλαδέλφεια με 4-0, όντας η πρώτη ομάδα που νίκησε φέτος τους Βοιωτούς με διαφορά άνω του ενός γκολ. Το «κερασάκι» έβαλε ο Ραζβλαν Μαρίν.

Στο 68ο λεπτό η Ένωση έκλεισε τον Λεβαδειακό στην περιοχή του, ο Λιούμπισιτς έστρωσε την μπάλα στον Ρουμάνο, ο οποίος με σουτ από το ημικύκλιο έκανε το 4-0, το οποίο έμεινε μέχρι τέλους.

O Μαρίν έφτασε τα 7 γκολ στην τρέχουσα σεζόν, έχοντας και ισάριθμες ασίστ, ενώ ο Λιούμπισιτς έφτασε τις 5 ασίστ.

Θυμίζουμε πως η ΑΕΚ είχε τέσσερις διαφορετικούς σκόρερ, καθώς βρήκαν δίχτυα και οι Μουκουντί, Γιόβιτς και Μάνταλος.