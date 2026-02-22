Χιμένεθ: «Τιμωρηθήκαμε από ένα λάθος μας»

Ο Μανόλο Χιμένεθ υποστήριξε ότι ο Άρης πλήρωσε βαρύ τίμημα για το λάθος που έκαναν οι Ράτσιτς-Σούντμπεργκ στο γκολ της Κηφισιάς.

Ο Άρης δεν μπορεί να νικήσει στο «Κλ. Βικελίδης» καθώς υποχρεώθηκε στην 8η φετινή ισοπαλία του συμπληρώνοντας τρεις νίκες από την τελευταία επικράτηση, επί της ΑΕΛ με 2-1. Η ισοπαλία με την Κηφισιά τον διατηρεί εκτός διεκδίκησης της 5ης θέσης στην κανονική διάρκεια του Πρωταθλήματος αλλά και σε δύσκολη θέση για το 5-8. Ο Μανόλο Χιμένεθ ρωτήθηκε για το πρόβλημα στην επίθεση αλλά και στην επίτευξη νικών.

«Έχουμε παίξει με όλα τα επιθετικά όπλα μας. Είχαμε ένα πολύ καλό πρώτο ημίχρονο στο οποίο δυστυχώς τιμωρηθήκαμε από ένα δικό μας λάθος. Είμαστε νευριασμένοι και λυπημένοι, ωστόσο, υπάρχει διαφορά (στην εικόνα της ομάδας) σε σχέση με τον αγώνα με τον Βόλο. Θα έπρεπε να είχαμε ολοκληρώσει κάποιες από τις φάσεις που δημιουργήσαμε και να ήμασταν πιο συγκεντρωμένοι στη φάση που δεχθήκαμε γκολ», δήλωσε ο Ισπανός στα κανάλια Novasports.