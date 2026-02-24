Η δημιουργική ικανότητα του Μπενχαμίν Γκαρέ σε συνάρτηση με το καταπληκτικό γκολ που πέτυχε ήταν το μοναδικό στοιχείο που κρατά ο Άρης από τον αγώνα με την Κηφισιά.

Προφανώς ένα παιχνίδι δεν είναι αρκετό για την εξαγωγή συμπερασμάτων είτε αυτά έχουν θετικό είτε αρνητικό υπόβαθρο. Στον αγώνα με την Κηφισιά ήταν η πρώτη φορά που ο Μπενχαμίν Γκαρέ πήρε φανέλα βασικού αλλά και η παρθενική που έδειξε ότι μπορεί να αποτελέσει μέρος της λύσης του ξεκάθαρου προβλήματος που αντιμετωπίζει ο Άρης στο χτίσιμο επιθέσεων αλλά και στη δημιουργία τελικών προσπαθειών. Κατά τη γλώσσα των αριθμών, ο Αργεντίνος επιθετικός έκανε πράγματα στα οποία αξίζει κανείς να σταθεί όπως για παράδειγμα τα επτά δημιουργικά ανεβάσματά του από τη δεξιά πλευρά της επίθεσης και οι μόλις τρεις λανθασμένες πάσες – από το σύνολο των 22 – στο μισό του αντιπάλου, καθώς ήταν αλάνθαστος (12/12) στο αντίστοιχο της ομάδας του.

Στο πρώτο ημίχρονο της ίδιας αναμέτρησης, ο Άρης στηρίχθηκε αποκλειστικά στη δράση του 25χρονου επιθετικού κι ένιωσε δικαίωση μέσα από το καταπληκτικό γκολ που πέτυχε αλλά με μια σημείωση. Ο Γκαρέ θα έπρεπε να είχε δοκιμάσει και νωρίτερα τα… πόδια του καθώς αυτή ήταν και η μοναδική τελική προσπάθειά του στο παιχνίδι. Και είχε αγωνιστικό ρυθμό για να το επιχειρήσει όπως και την ψυχολογία. Τούτο αναδεικνύεται μέσα από τις κερδισμένες μονομαχίες του (7/13) αλλά και τις αντίστοιχες ντρίμπλες (4/5) στο σύνολο των 54 επαφών που έκανε στο παιχνίδι.

Από την άλλη πλευρά – και βάσει της απόδοσής του στο δεύτερο ημίχρονο του ίδιου αγώνα – φάνηκε ότι δεν είναι έτοιμος για να βγάλει ολόκληρο 90λεπτο καθώς στο δεύτερο μέρος χαμήλωσε αρκετά το επίπεδο επίδρασής του στην επιθετική έκφραση της ομάδας. Συνολικά, είναι πλέον ευδιάκριτο ότι στη δεξιά πλευρά της επίθεσης αναπτύχθηκε εσωτερικός ανταγωνισμός καθώς, μέχρι πρότινος, ο Κάρλες Πέρεθ αποτελούσε τη βασική και μάλλον αδιαπραγμάτευτη επιλογή. Οι χαμηλές αγωνιστικές επιδόσεις του Ισπανού winger σε συνδυασμό με την απόδοση του Γκαρέ μάλλον δίνουν στον τελευταίο το προβάδισμα για τη θέση του βασικού δεξιού ακραίου επιθετικού στην εκτός έδρας αναμέτρηση με τον Παναθηναϊκό.