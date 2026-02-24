Η συμμετοχή του Λορέν Μορέν σε μέρος της προπόνησης του Άρη έδειξε τη διαφαινόμενη επιστροφή του στη δράση και στον αγώνα (1/3) με τον Παναθηναϊκό.

Ο Ισπανός συμμετείχε στο μεγαλύτερο μέρος της σημερινής (24/2) προπόνησης των «κίτρινων» έπειτα από τις ενοχλήσεις που είχε στον αστράγαλο και την απουσία του στους δύο τελευταίους αγώνες. Ο Λορέν Μορόν αναμένεται να είναι διαθέσιμος για τον εκτός έδρας αγώνα με τον Παναθηναϊκό καθώς θα επιστρέψουν και οι Χόνγκλα, Πέρεθ, Αθανασιάδης οι οποίοι εξέτισαν την ποινή της μίας αγωνιστικής.

Αντιθέτως, εντός της εβδομάδας θα φανεί αν ο Κώστας Γαλανόπουλος θα είναι σε θέση να συμπεριληφθεί στην αποστολή καθώς και σήμερα (24/2) έκανε ατομικό πρόγραμμα προπόνησης ενώ ο Γκαμπριέλ Μισεουί παρέμεινε στο στάδιο της θεραπείας.