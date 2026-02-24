Άρης: Τέσσερις επιστροφές ενόψει Παναθηναϊκού
Ο Ισπανός συμμετείχε στο μεγαλύτερο μέρος της σημερινής (24/2) προπόνησης των «κίτρινων» έπειτα από τις ενοχλήσεις που είχε στον αστράγαλο και την απουσία του στους δύο τελευταίους αγώνες. Ο Λορέν Μορόν αναμένεται να είναι διαθέσιμος για τον εκτός έδρας αγώνα με τον Παναθηναϊκό καθώς θα επιστρέψουν και οι Χόνγκλα, Πέρεθ, Αθανασιάδης οι οποίοι εξέτισαν την ποινή της μίας αγωνιστικής.
Αντιθέτως, εντός της εβδομάδας θα φανεί αν ο Κώστας Γαλανόπουλος θα είναι σε θέση να συμπεριληφθεί στην αποστολή καθώς και σήμερα (24/2) έκανε ατομικό πρόγραμμα προπόνησης ενώ ο Γκαμπριέλ Μισεουί παρέμεινε στο στάδιο της θεραπείας.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.