Δύο μέτρα και δύο σταθμά: όλα σε βάρος της ΑΕΚ!

Ο Γιώργος Τσακίρης γράφει για τη τιμωρία έδρας, την πειθαρχική δίωξη, την όλη την πολεμική αντιμετώπιση σε βάρος της ΑΕΚ εντός κι εκτος αγωνιστικών χώρων...

Λογικά θα έπρεπε να είμαι έκπληκτος από τα όσα συμβαίνουν από την αρχή της σεζόν σε βάρος της ΑΕΚ εντός και εκτός αγωνιστικών χώρων, ειδικότερα δε με όσα επιχειρούν και καταφέρνουν να κάνουν στην Ένωση μακριά από το χορτάρι, όπου προκύπτει απόλυτη ανισότητα σε κοινά γεγονότα μεταξύ ομάδων και φυσικά πειθαρχικές διώξεις όπου και σε όποιον (μάλλον) βολεύει! Τουλάχιστον σε αυτό το συμπέρασμα οδηγείται κάθε υγιής σκεπτόμενος άνθρωπος όταν διαπιστώνει πως διαφορετικά πράγματα ισχύουν για την ΑΕΚ σε ίδια γεγονότα με τους βασικούς ανταγωνιστές της! Κάτι το οποίο προκαλεί ερωτηματικά, φουντώνει τον εκνευρισμό και την οργή του κόσμου, ο οποίος διαπιστώνει στην πράξη πως είναι σε εξέλιξη μια επίθεση σε βάρος της αγαπημένης τους ομάδας τη στιγμή που για τους αντιπάλους τους ισχύουν άλλοι νόμοι, άλλες πρακτικές και άλλα δεδομένα!



Και εντάξει ότι αυτό θα του ζούσαν και θα το βίωναν στο χορτάρι, μέσα από εμετικές διαιτητικές διαφορικές (σε ίδιες) αποφάσεις, το γνωρίζουν και το διαπιστώνουν σε ολη τη διάρκεια της έως τώρα σεζόν, όπου μάλιστα δεν έχει καταφέρει ακόμη το συμμαχικό blog Ολυμπιακού και ΠΑΟΚ να βγάλει την Ένωση εκτός διεκδίκησης τίτλου (ούτε με την αισχρή διαιτησία στο ντέρμπι με τους "ερυθρόλευκους" το κατάφεραν να την κάνουν να χάσει). Ωστόσο διαπιστώνει κανείς εύκολα πλέον ότι υπάρχουν δυο μέτρα και δυο σταθμά και εκτός αγωνιστικών χώρων, από επιτροπές που οφείλουν να αποδίδουν ισότιμα δικαιοσύνη και όχι ανάλογα την φανέλα που φοράει ο οπαδός. Προφανώς και αναφέρομαι στην εξοργιστική απόφαση της ΔΕΑΒ για τιμωρία μιας αγωνιστικής της έδρας της ΑΕΚ για γεγονότα που είδαμε να συμβαίνουν σε πολλά ακόμη γήπεδα, από οπαδούς των ανταγωνιστών του Δικέφαλου, όπου κανένα club δεν τιμωρήθηκε...

Φαίνεται πως πρέπει να τιμωρείται μόνο η ΑΕΚ μιας και προφανώς για άλλη μια χρονιά διεκδικεί το πρωτάθλημα και χαλάει το σενάριο στους αντιπάλους της! Δεν γίνεται να εξηγηθούν διαφορετικά όλα όσα συμβαίνουν σε βάρος της Ένωσης, τη στιγμή που και η πειθαρχική δίωξη στον Μάριο Ηλιόπουλο συμβαίνει ενώ έχουν προηγηθεί επί δυο χειρότερες αναφορές στο πρωτάθλημα, την ΕΠΟ, τον Λανουά και διαιτητές ανάλογα την περιφέρεια και πόλη του συνδέσμου που ανήκει ο καθένας τους... Πραγματικά προκαλείται απορία ακόμη και σε μη Ενωσίτες που στο άκουσμα της είδησης της απόφασης της ΔΕΑΒ να κλείσει την Νέα Φιλαδέλφεια για έναν αγώνα οι περισσότεροι το πρώτο πράγμα που ξεστόμισαν ήταν το εξής: "έλα ρε υπάρχει η ΔΕΑΒ; αφού δεν τιμώρησαν ούτε εμάς ούτε τους άλλους για αντίστοιχα σκηνικά"... Δικαιολογημένα έχουν τη συγκεκριμένη άποψη και δεν αναφέρω όσα λένε οι ΑΕΚτζήδες για το γεγονός μιας και είναι αναμενόμενα έξαλλοι.



Διότι σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΔΕΑΒ η τιμωρία επιβάλλεται στην Ένωση για ρίψη αντικειμένων κατά την επίτευξη του τέρματος ισοφάρισης του Ταρέμι! Αν ήμασταν στην περσινή και προπέρσινη σεζόν κανείς δεν θα έλεγε το οτιδήποτε για το δίκαιο και σωστό της απόφασης της ΔΕΑΒ. Φέτος όμως ακριβώς για τον ίδιο λόγο ΔΕΝ επιβλήθηκε τιμωρία σε Ολυμπιακό στον Βόλο, ΔΕΝ επιβλήθηκε ποινή αγωνιστικής στον ΠΑΟΚ για τα ίδια (και χειρότερο μιας και εκεί έφυγαν καρέκλες) γεγονότα, ΔΕΝ επιβλήθηκε ποινής αγωνιστικής στον Παναθηναϊκό στο ντέρμπι με την ΑΕΚ για μπουκάλια προς τους παίκτες της ομάδας στο τρίτο γκολ του Γιόβιτς! Σε τούτο το σημείο να υπενθυμίσουμε ότι μόνο ο Παναθηναϊκός είχε τιμωρηθεί φέτος στον Βόλο...



Ερχόμαστε λοιπόν και καταλήγουμε στο εύλογο συμπέρασμα και ερώτημα: γιατί συμβαίνει μόνο στην ΑΕΚ; Ποιος ο λόγος διαφορικής αντιμετώπισης στους ανταγωνιστές που για το ίδιο ακριβώς γεγονός ΔΕΝ τιμωρήθηκαν; Όπως απορεί δικαιολογημένα ο κόσμος της Ένωσης και απαιτεί από εμάς να το αναφέρουμε (και σωστά το κάνει) και να το ρωτάμε για τους ίδιους. Γιατί ασκήθηκε πειθαρχική δίωξη μόνο στον Ηλιόπουλο όταν έχουν ειπωθεί προ καιρού επί δέκα χειρότερα πράγματα από παράγοντες του ποδοσφαίρου και αντιπροέδρους μάλιστα μεγάλων club για την ΕΠΟ, την ΚΕΔ, τον Λανουά; Είναι ξεκάθαρο λοιπόν ότι υπάρχουν δυο μέτρα και δυο σταθμά όλως τυχαίως όταν πρόκειται για την ΑΕΚ και ισχύουν εντελώς διαφορετικά δεδομένα όταν πρόκειται για τους αντιπάλους της και ειδικότερα για το συμμαχικό δίδυμο!

Υγ: Έχουν μεγάλη σημασία τα όσα είπε ο Μάριος Ηλιόπουλος στον δικαστή σήμερα και πρέπει να τα διαβάσει ο κόσμος γιατί για τον Μακέλι δεν έγινε κάτι τυχαία σύμφωνα με τον ίδιο και το έψαξε πριν: "Πήρα τον κύριο Λανουά και του είπα: "Έχουμε πρόβλημα". Του έστειλα τα δημοσιεύματα. Σας προσκομίζουμε τα δημοσιεύματα που στείλαμε στον Λανουά. Λέει ο κύριος Λανουά: "Καταλαβαίνω τι λέτε, διαβεβαιώνω ότι θα είναι 50-50". Το τελευταίο διάστημα είχαμε προβλήματα, κύριε Λανουά. Του είπα ότι ίσως χρειαστεί να αλλάξει διαιτητή, αλλά του είπα ότι δεν θα κάνω τίποτα για να αλλάξει ο διαιτητής. Παρακάλεσα τον κύριο Τσατάλη να μην αναφερθεί τίποτα απολύτως, από σεβασμό. Ταυτόχρονα, ο κύριος Λυσάνδρου πήρε τον κύριο Γκαγκάτση και του είπε τα ίδια. Του ανέφερε την καταγγελία του και πρέπει να το έχετε δει στην ΕΠΟ, γιατί μπορείτε να το ελέγξετε".

