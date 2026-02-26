Η Τσέλιε επικράτησε και στο δεύτερο ματς με 3-2 επί της Ντρίτα και παραμένει πιθανή αντίπαλος της ΑΕΚ στη φάση των «16» του Conference League. Τριάρα της Ριέκα και πρόκριση κόντρα στην Ομόνοια.

Τσέλιε - Ντρίτα 3-2

Η Τσέλιε ολοκλήρωσε τη δουλειά στη Σλοβενία, επικράτησε ξανά 3-2 επί της Ντρίτα και προκρίθηκε στη φάση των «16» του Conference League, εκεί όπου θα αποτελέσει τη μια εκ των δυο υποψήφιων αντιπάλων της ΑΕΚ. Οι γηπεδούχοι προηγήθηκαν με 2-0 μέσα σε τέσσερα λεπτά χάρη σε γκολ των Σέσλαρ και Χρκα, προτού η Ντρίτα μειώσει σε 2-1 σε 26΄με δυνατό σουτ του Κρασνίκι,. Στο 43΄ο Σέσλαρ με πέναλτι ανέβασε τον δείκτη του σκορ στο 3-1, ενώ οι Κοσοβάροι το μόνο που κατάφεραν ήταν να μειώσουν στο τελικό 3-2 νωρίς στο β΄μέρος με υπογραφή του Νταμπικάι (51΄).

Ριέκα - Ομόνοια 3-1

Νίκη με ανατροπή και πρόκριση στην επόμενη φάση για τη Ριέκα, η οποία λύγισε με 3-1 την Ομόνοια και σε συνδυασμό με τη νίκη (0-1) στην Κύπρο κλείδωσε με σχετική άνεση το εισιτήριο για τους «16». Το γκολ του πρώην επιθετικού της ΑΕΚ, Τάνκοβιτς, βέβαια τους έβαλε δύσκολα για ένα ημίχρονο, όμως μετά την ανάπαυλα οι Κροάτες αποδείχθηκαν... οδοστρωτήρες με τρία γκολ. Αρχικά ο Φρουκ ισοφάρισε στο 52΄, ενώ στο 67΄ανέτρεψε το σκορ με το δεύτερο προσωπικό του γκολ. Το κερασάκι στην τούρτα πρόσθεσε ο Αντζέι στο 79΄.

Σάμσουνσπορ - Σκεντίγια 4-0

Πάρτι στην Σαμψούντα έστησε η Σάμσουνσπορ, η οποία ισοπέδωσε με 4-0 τη Σκεντίγια και προκρίθηκε στην επόμενη φάση με συνολικό σκορ 5-0. Έπειτα από ένα «στείρο» πρώτο ημίχρονο, οι Τούρκοι πήραν φόρα στο β΄μέρος και δεν σταμάτησαν πουθενά. ο Εντσάμ άνοιξε το σκορ από την άσπρη βούλα στο 53΄, προτού ο Εντιαγέ γράψει το 2-0 στο 71΄. Ακολούθησαν δυο ακόμα γκολ του Μάριους στο 79΄και στο 90΄+2΄για το 4-0 που διαμόρφωσαν το τελικό αποτέλεσμα.