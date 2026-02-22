ΑΕΚ - Λεβαδειακός: Το «πάρτι» στην Πλατεία Αετού και τα πυροτεχνήματα στη σέντρα
Μπορεί λόγω τιμωρίας της ΔΕΑΒ η αναμέτρηση της ΑΕΚ με τον Λεβαδειακό στη Νέα Φιλαδέλφεια να διεξήχθη κεκλεισμένων των θυρών, όμως αυτό δεν κράτησε τους Ενωσίτες μακριά από την αγαπημένη τους ομάδα.
Οι φίλοι του Δικεφάλου έδωσε δυναμικό παρών έξω από την «Allwyn Arena» και έκαναν αισθητήη την παρουσία τους με συνθήματα που ακουγόντουσαν στο γήπεδα σαν να ήταν κανονικά στις εξέδρες.
Εκτός από τα γκολ το «πάρτι»... φούντωσε στην έξοδο των δυο ομάδων, καθώς οι φίλο της ΑΕΚ έκαναν τη... νύχτα - μέρα, με βεγγαλικά.
