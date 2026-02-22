ΑΕΚ: Αποθέωση στην άφιξη της αποστολής στη Νέα Φιλαδέλφεια
Η ΑΕΚ θα αγωνιστεί χωρίς την παρουσία φιλάθλων της στις εξέδρες της Allwyn Arena στην αποψινή αναμέτρηση με τον Λεβαδειακό λόγω της τιμωρίας των κεκλεισμένων των θυρών που της έχει επιβληθεί. Ωστόσο, οι οπαδοί της Ένωσης δεν την αφήνουν ποτέ μόνη.
Η Original 21 είχε απευθύνει κάλεσμα στους οπαδούς της ΑΕΚ για το απόγευμα της Κυριακής έξω από το γήπεδο της Νέας Φιλαδέλφειας προκειμένου να υποδεχτούν αποθεωτικά την αποστολή και στη συνέχεια να δουν όλοι μαζί το ματς από γιγαντοοθόνη που έχει στηθεί στην Πλατεία του Αετού.
Οι οπαδοί της ΑΕΚ υποδέχθηκαν με καπνογόνα και συνθήματα το πούλμαν κατά την άφιξη της αποστολής στη Νέα Φιλαδέλφεια, δίνοντας στους παίκτες του Μάρκο Νίκολιτς την απαραίτητη ψυχολογική ώθηση και το κίνητρο προκειμένου να διατηρηθούν στην κορυφή της βαθμολογίας.
Βίντεο από την υποδοχή
🦅 Θερμή υποδοχή της αποστολής της ΑΕΚ από τους φίλους της Ένωσης στη Νέα Φιλαδέλφεια για το ματς με τον Λεβαδειακό— gazzetta.gr (@gazzetta_gr) February 22, 2026
🎥 @dimitrisvergos #aekfc pic.twitter.com/u4O6d2A7lf
