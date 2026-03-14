Χωρίς απρόοπτα ολοκληρώθηκε η προετοιμασία του Ατρομήτου για το ματς με την ΑΕΚ, με τους Περιστεριώτες να μην υπολογίζουν σε τέσσερις παίκτες λόγω τιμωρίας.

Ο Ατρόμητος υποδέχεται την Κυριακή (15/3) στο Περιστέρι την ΑΕΚ για την προτελευταία αγωνιστική της κανονικής διάρκειας με τον Ντούσαν Κέρκεζ να μην έχει κάποιο πρόβλημα της τελευταίας στιγμής.

Οι απουσίες είναι οι γνωστές και αφορούν τους τέσσερις παίκτες που δεν είναι διαθέσιμοι λόγω τιμωρίας. Πρόκειται για τους Μανσούρ, Μουντέ, Μίχορλ και Τσιγγάρα.

Η αποστολή του Ατρόμητου: Αθανασίου, Γκουγκεσασβίλι, Χουτεσιώτης, Κίνι, Παπαδόπουλος, Ούρονεν, Τσακμάκης, Μήτογλου, Σταυρόπουλος, Καραμάνης, Αμπαρτζίδης, Μουτουσαμί, Τσιλούλης, Τζοβάρας, Γιουμπιτάνα, Μπάκου, Πνευμονίδης, Ουκάκι, Τσούμπερ, Τσαντίλας, Φαν Βέερτ.