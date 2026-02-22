Superleague, η βαθμολογία: Απώλεια βαθμών για ΠΑΟΚ και μένει τρίτος!

Ο ΠΑΟΚ... μπλόκαρε στη Λάρισα, άφησε δύο πολύτιμους βαθμούς στη μάχη του πρωταθλήματος και παραμένει στην 3η θέση. Μεγάλη ανάσα για την AΕΛ Νovibet.

Tα αποτελέσματα της αγωνιστικής (22η)

Αστέρας Τρίπολης – Ατρόμητος 1-2

Ολυμπιακός – Παναιτωλικός 2-0

ΟΦΗ – Παναθηναϊκός 0-2

Πανσερραϊκός – Βόλος 2-1

ΑΕΛ Novibet – ΠΑΟΚ 1-1

Αρης – Κηφισιά ΠΑΙΖΟΥΝ ΤΩΡΑ

ΑΕΚ – Λεβαδειακός ΠΑΙΖΟΥΝ ΤΩΡΑ

Η βαθμολογία (22η αγωνιστική)

1. Ολυμπιακός 50

2. AEK 49 (21 αγ.)

3. ΠΑΟΚ 47 (21 αγ.)

4. Λεβαδειακός 39 (21 αγ.)

-------------------------------------

5. Παναθηναϊκός 36 (21 αγ.)

6. Άρης 27 (21 αγ.)

7. Βόλος 26

8. ΟΦΗ 25 (21 αγ.)

--------------------------------------

9. Ατρόμητος 24

10. Παναιτωλικός 21

11. ΑΕΛ Novibet 21

12.Κηφισιά 20 (20 αγ.)

13. Αστέρας Τρίπολης 16

14. Πανσερραϊκός 12

*Εκκρεμούν τα εξ αναβολής παιχνίδια Παναθηναϊκός – ΟΦΗ, Κηφισιά – ΠΑΟΚ

H επόμενη αγωνιστική (23η)

Σάββατο 28 Φεβρουαρίου

ΟΦΗ – ΑΕΛ Νovibet (5μμ)

Ατρόμητος – Παναιτωλικός (7.30μμ)

Κηφισιά – Λεβαδειακός (8μμ)

Κυριακή 1 Μαρτίου

Πανσερραϊκός – Ολυμπιακός (4μμ)

Βόλος – ΑΕΚ (5.30μμ)

ΠΑΟΚ – Αστέρας Τρίπολης (7μμ)

Παναθηναϊκός – Αρης (8μμ)

Σύμφωνα με τον Κανονισμό Αγώνων Ποδοσφαίρου (ΚΑΠ) της ΕΠΟ (άρθρο 20) τα κριτήρια ισοβαθμίας είναι τα εξής:

Σε περίπτωση που προκύπτει ισοβαθμία ομάδων για τις θέσεις της παρ. 4 του άρθρου 20 του ΚΑΠ, τότε για τις ομάδες που ισοβαθμούν συντάσσεται νέος, βοηθητικός, πίνακας με τα ακόλουθα, κατά σειρά, κριτήρια:

-το σύνολο των βαθμών που συγκέντρωσε η καθεμιά στους μεταξύ τους αγώνες (μόνο στην περίπτωση διπλών αγώνων).

-τη διαφορά τερμάτων που έχει η κάθε ομάδα μεταξύ των εκ νέου ισοβαθμούντων ομάδων στους μεταξύ τους αγώνες (μόνο στην περίπτωση διπλών αγώνων).

-τη διαφορά τερμάτων στο σύνολο των αγώνων του πρωταθλήματος που έχει η κάθε ομάδα μεταξύ των εκ νέου ισοβαθμούντων.

-την καλύτερη επίθεση στο σύνολο των αγώνων του πρωταθλήματος που έχει η κάθε ομάδα μεταξύ των εκ νέου ισοβαθμούντων.

-Οι περισσότερες νίκες στο σύνολο των αγώνων του πρωταθλήματος που έχει η κάθε ομάδα μεταξύ των εκ νέου ισοβαθμούντων.

-Η καλύτερη επίθεση στους εκτός έδρας αγώνες στο σύνολο των αγώνων του πρωταθλήματος που έχει η κάθε ομάδα μεταξύ των εκ νέου ισοβαθμούντων.

-Οι περισσότερες νίκες στους εκτός έδρας αγώνες στο σύνολο των αγώνων του πρωταθλήματος που έχει η κάθε ομάδα μεταξύ των εκ νέου ισοβαθμούντων.