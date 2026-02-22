ΑΕΛ Novibet - ΠΑΟΚ: Ο Σαγάλ ισοφάρισε με θαυμάσιο αριστερό σουτ

Ο Άνχελο Σαγάλ στο 61' ισοφάρισε για την ΑΕΛ Novibet τον ΠΑΟΚ.

Η ΑΕΛ Novibet μπήκε αποφασισμένη για να ισοφαρίσει τον ΠΑΟΚ στο δεύτερο ημίχρονο και τα κατάφερε με τον Άνχελο Σαγάλ, έπειτα από στατική φάση.

Ο Κακουτά εκτέλεσε το φάουλ, ο Σαγάλ στο ύψος του πέναλτι έκανε το κοντρόλ και με εξαιρετικό αριστερό σουτ νίκησε τον Τσιφτσή κάνοντας το 1-1.

Το γκολ της ΑΕΛ Novibet