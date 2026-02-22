ΑΕΛ Novibet - ΠΑΟΚ: Ο Σαγάλ ισοφάρισε με θαυμάσιο αριστερό σουτ
Ο Άνχελο Σαγάλ στο 61' ισοφάρισε για την ΑΕΛ Novibet τον ΠΑΟΚ.
Η ΑΕΛ Novibet μπήκε αποφασισμένη για να ισοφαρίσει τον ΠΑΟΚ στο δεύτερο ημίχρονο και τα κατάφερε με τον Άνχελο Σαγάλ, έπειτα από στατική φάση.
Ο Κακουτά εκτέλεσε το φάουλ, ο Σαγάλ στο ύψος του πέναλτι έκανε το κοντρόλ και με εξαιρετικό αριστερό σουτ νίκησε τον Τσιφτσή κάνοντας το 1-1.
Το γκολ της ΑΕΛ Novibet
@Photo credits: eurokinissi, Νάσος Σιμόπουλος
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.