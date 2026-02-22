Μπενίτεθ: «Υποφέραμε στο δεύτερο μέρος, θέλω περισσότερα γκολ»
Ο Παναθηναϊκός επέστρεψε στις νίκες μετά την «γκέλα» με την ΑΕΛ Novibet, καθώς επικράτησε του ΟΦΗ στο Παγκρήτιο Στάδιο με 2-0. O Ράφα Μπενίτεθ μίλησε στην κάμερα της Cosmote TV μετά το ματς και στάθηκε στις χαμένες ευκαιρίες και στο δεύτερο ημίχρονο, στο οποίο η ομάδα του... υπέφερε από τους Κρητικούς.
Οι δηλώσεις του Ράφα Μπενίτεθ
Για το ματς: «Είμαστε προφανώς χαρούμενοι με το αποτέλεσμα. Στο πρώτο μέρος παίξαμε καλά, είχαμε ευκαιρίες για 2-3 γκολ, για να τελειώσουμε το παιχνίδι. Νικήσαμε, υποφέραμε στο δεύτερο μέρος».
Για αυτό που... έλειπε στο τελευταίο τρίτο του γηπέδου: «Στο πρώτο μέρος δημιουργήσαμε αρκετά από πίσω. Δεν είχαμε την τελική απόφαση. Ως προπονητής είμαι χαρούμενος που ήμασταν κοντά στην περιοχή, αλλά την ίδια ώρα θες τελειώματα και περισσότερα γκολ».
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.