Μπενίτεθ: «Υποφέραμε στο δεύτερο μέρος, θέλω περισσότερα γκολ»

Οι δηλώσεις του Ράφα Μπενίτεθ στην κάμερα της Cosmote TV μετά τη νίκη του Παναθηναϊκού στην έδρα του ΟΦΗ, με 2-0.

Ο Παναθηναϊκός επέστρεψε στις νίκες μετά την «γκέλα» με την ΑΕΛ Novibet, καθώς επικράτησε του ΟΦΗ στο Παγκρήτιο Στάδιο με 2-0. O Ράφα Μπενίτεθ μίλησε στην κάμερα της Cosmote TV μετά το ματς και στάθηκε στις χαμένες ευκαιρίες και στο δεύτερο ημίχρονο, στο οποίο η ομάδα του... υπέφερε από τους Κρητικούς.

Οι δηλώσεις του Ράφα Μπενίτεθ

Για το ματς: «Είμαστε προφανώς χαρούμενοι με το αποτέλεσμα. Στο πρώτο μέρος παίξαμε καλά, είχαμε ευκαιρίες για 2-3 γκολ, για να τελειώσουμε το παιχνίδι. Νικήσαμε, υποφέραμε στο δεύτερο μέρος».

Για αυτό που... έλειπε στο τελευταίο τρίτο του γηπέδου: «Στο πρώτο μέρος δημιουργήσαμε αρκετά από πίσω. Δεν είχαμε την τελική απόφαση. Ως προπονητής είμαι χαρούμενος που ήμασταν κοντά στην περιοχή, αλλά την ίδια ώρα θες τελειώματα και περισσότερα γκολ».