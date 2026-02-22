Ο Μανόλο Χιμένεθ επέλεξε τη συνύπαρξη των Κουαμέ, Καντεβέρε στην 11αδα του Άρη στον αγώνα (19:00) απέναντι στην Κηφισιά στο «Κλ. Βικελίδης».

Ο Ισπανός προπονητής δεν συνηθίζει τη συνύπαρξη δύο κλασικών φορ στο αρχικό σχήμα της ομάδας του, επί αυτού του σχεδίου δούλεψε ωστόσο στη διάρκεια της εβδομάδας. Κι έτσι, Κριστιάν Κουαμέ και Τίνο Καντεβέρε βρίσκονται στην κορυφή της επίθεσης του Άρη στο 4-4-2 των «κίτρινων» και μένει να φανεί ο ρόλος το καθενός στο γήπεδο.

Γενικώς, ο Μανόλο Χιμένεθ δεν επιφύλαξε εκπλήξεις σε σύγκριση με τις δοκιμές που έκανε στη διάρκεια της εβδομάδας. Στα επιθετικά άκρα θα αγωνιστούν οι Δώνης, Γκαρέ ενώ το δίδυμο στον άξονα της μεσαίας γραμμής συνθέτουν οι Ράτσιτς, Γένσεν.

Στην αμυντική τετράδα, ο Χιμένεθ επανέφερε τον Άλβαρο Τεχέρο στο δεξί άκρο της άμυνας, ο Νοά Φαντιγκά θα αγωνιστεί στη δεξιά πλευρά καθώς οι Φαμπιάνο, Σούντμπεργκ είναι το δίδυμο των στόπερ μπροστά από τον Σωκράτη Διούδη.

Εκτός αποστολής είναι οι τραυματίες Γαλανόπουλος, Μορόν, Μισεουί καθώς επίσης και οι τιμωρημένοι Αθανασιάδης, Χόνγκλα και Πέρεθ.