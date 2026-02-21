Οι έξι απουσίες σε συνδυασμό με την ύπαρξη επιθετικού προβλήματος οδηγούν τον Μανόλο Χιμένεθ σε αλλαγή σχεδίου ενόψει του αγώνα με την Κηφισιά (22/2).

Ο Άρης ολοκλήρωσε την προετοιμασία του ενόψει της αναμέτρησης στο «Κλ. Βικελίδης» και πέραν της δεδομένης επιθετικής δυσλειτουργίας που έχει φέρει το αρνητικό σερί αποτελεσμάτων, έχει να διαχειριστεί προβλήματα τα οποία αφορούν κυρίως τον άξονα της μεσαίας γραμμής. Κώστας Γαλανόπουλος και Γκαμπριέλ Μισεουί αντιμετωπίζουν τραυματισμούς καθώς ο Μάρτιν Χόνγκλα θα εκτίσει ποινή μίας αγωνιστικής έπειτα από την αποβολή του στο παιχνίδι με τον Βόλο. Λόγω τιμωρίας θα απουσιάσουν και οι Κάρλες Πέρεθ, Γιώργος Αθανασιάδης ενώ ο Λορέν Μορόν δεν έχει ξεπεράσει τον τραυματισμό του στον αχίλλειο τένοντα.

Οι βασικοί προβληματισμοί του Μανόλο Χιμένεθ αφορούν τον άξονα της μεσαίας γραμμής καθώς πλην των Ούρος Ράτσιτς, Φρέντρικ Γένσεν δεν έχει άλλη επιλογή από τους ποδοσφαιριστές που δείχνει να υπολογίζει. Για παράδειγμα, βάσει των αποφάσεων του Ισπανού προπονητή, ο ρόλος του Μιχάλη Παναγίδη έχει υποβαθμιστεί καθώς ο Μιχάλης Βοριαζίδης παραμένει στο στάδιο της σταδιακής αύξηση του επιπέδου έντασης στις προπονήσεις.

Στο διάστημα της προετοιμασίας, ο Ισπανός τεχνικός δοκίμασε σχήματα και με τις επιλογές του έδειξε ότι σκοπεύει να επενδύσει στη συνύπαρξη των Κριστιάν Κουαμέ και Τίνο Καντεβέρε. Μέχρι στιγμής στη σεζόν, μόλις δύο φορές χρησιμοποίησε σχήμα με δύο επιθετικούς από το ξεκίνημα του αγώνα. Αυτό συνέβη στους εκτός έδρας αγώνες με Λεβαδειακό (3-5-2) και ΑΕΚ (4-4-2) όπου Λορέν Μορόν και Μιγκέλ Αλφαρέλα ήταν το δίδυμο στην επίθεση. Και τη σημείωση όμως ότι ο τελευταίος είχε την ελευθερία κινήσεων καθώς έχει τη σχετική ανθεκτικότητα και μπορεί να παίξει τόσο στην κορυφή της επίθεσης όσο και στο αριστερό άκρο αυτής, όπως και σαν κρυφός κυνηγός.

Το τελευταίο έχει τη σημασία του διότι τα στοιχεία των Κουαμέ, Καντεβέρε διαφέρουν από αυτά του Αλφαρέλα. Βάσει των δοκιμών του Χιμένεθ, οι δυο τους είναι αρκετά πιθανό να συνυπάρξουν στην επίθεση και γενικώς οι «κίτρινοι» να παραταχθούν με διάταξη 4-4-2 όπου οι Γκαρέ, Δώνης θα είναι στα άκρα και οι Ράτσιτς, Γένσεν στον άξονα της μεσαίας γραμμής. Αμφιβολία υπάρχει για τη μία θέση στην αμυντική τετράδα. Ο Χαμζά Μεντίλ είναι διαθέσιμος κι εφόσον αποφασιστεί να ξεκινήσει στο παιχνίδι, αυτομάτως ο Νοά Φαντιγκά θα αγωνιστεί στη δεξιά πλευρά. Σε διαφορετική περίπτωση, θα βρει θέση στο αρχικό σχήμα ο Άλβαρο Τεχέρο. Φαμπιάνο και Σούντμπεργκ θα είναι το δίδυμο των στόπερ μπροστά από τον Σωκράτη Διούδη.