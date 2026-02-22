Δείτε τις επιλογές του Ραζβάν Λουτσέσκου για την ενδεκάδα με την οποία θα κατέβει ο ΠΑΟΚ στο AEL FC Arena και την αναμέτρηση με την ΑΕΛ Novibet.

Ο ΠΑΟΚ βρίσκεται στη Λάρισα εκεί όπου στις 18:00 αντιμετωπίζει την ΑΕΛ Novibet στο AEL FC Arena (22η αγωνιστική Super League), κουβαλώντας μαζί του κάτι περισσότερο από την ανάγκη μιας απλής νίκης.

Οι «ασπρόμαυροι» γνωρίζουν πως το πρωτάθλημα έχει μπει σε σημείο όπου τα περιθώρια στενεύουν επικίνδυνα και κάθε βαθμολογική απώλεια κοστίζει διπλά.

Σε αυτό το πλαίσιο, το βλέμμα στρέφεται πάνω σε ένα νέο πρόσωπο: τον Χόρχε Σάντσες. Ο Μεξικανός δεξιός μπακ ετοιμάζεται να πάρει την πρώτη του γεύση από ελληνικό πρωτάθλημα με τη φανέλα του ΠΑΟΚ ξεκινώντας στο δεξιό άκρο της άμυνας του «Δικεφάλου».

Οι απουσίες παραμένουν πολλές και σημαντικές. Εκτός βρίσκονται οι Λόβρεν, Κωνσταντέλιας, Ιβανούσετς, Μεϊτέ, Πέλκας και Ντεσπόντοφ, γεγονός που περιορίζει τις επιλογές αλλά ταυτόχρονα καθιστά ξεκάθαρο το πλαίσιο μέσα στο οποίο καλείται να κινηθεί ο Ραζβάν Λουτσέσκου,

Η ενδεκάδα του ΠΑΟΚ: Παβλένκα, Σάντσες, Κεντζιόρα, Μιχαηλίδης, Μπάμπα, Ζαφείρης, Οζντόεφ, Ζίβκοβιτς, Τάισον, Χατσίδης, Γιακουμάκης.