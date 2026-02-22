Οι επιλογές του Ράφα Μπενίτεθ για την ενδεκάδα του Παναθηναϊκού στο κρίσιμο εκτός έδρας αγώνα με τον ΟΦΗ.

Λίγη ώρα (16:00) πριν την έναρξη του αγώνα του Παναθηναϊκού με τον ΟΦΗ στο Παγκρήτιο, έγιναν γνωστές οι ενδεκάδες με τις οποίες θα παραταχθούν οι δύο ομάδες με εκείνη των «πρασίνων» να επιφυλάσσει εκπλήξεις.

Από κει και πέρα, ο Μαδριλένος τεχνικός αποφάσισε να διατηρήσει το 3-4-2-1, παρά τις απώλειες που είχε στο κέντρο της άμυνας, με τους Τουμπά και Πάλμερ να μην είναι διαθέσιμοι βάζοντας εκεί τους Ίνγκασον (κεντρικά), Ερνάντεθ (αριστερά), που θα παίξει για πρώτη φορά βασικός και Γεντβάι (δεξιά) κι έχοντας στον πάγκο ως εναλλακτική τον Κάτρη.

Ο Λαφόν θα είναι κάτω από την εστία ενώ ως φουλ μπακ θα παίξουν οι Καλάμπρια και Κυριακόπουλος ενώ στη μεσαία γραμμή το δίδυμο θα είναι το Κοντούρης-Σιώπης, με τους Ρενάτο και Μπακασέτα να μένουν στον πάγκο.

Μπροστά τους θα είναι οι Αντίνο και Παντελίδης ενώ στην κορυφή της επίθεσης θα είναι ο Τεττέη.

Στον πάγκο θα είναι οι: Τσάβες, Κότσαρης, Κάτρης, Σάντσες, Ζαρουρί, Μπακασέτας, Τσέριν, Ταμπόρδα, Τζούρισιτς, Γιάγκουσιτς, Σφιντέρσκι, Πάντοβιτς.

Η ενδεκάδα του Παναθηναϊκού

Λαφόν,, Ίνγκασον, Γεντβάι, Ερνάντεθ, Καλάμπρια, Κυριακόπουλος, Κοντούρης, Σιώπης, Αντίνο, Παντελίδης, Τεττέη.