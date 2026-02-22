Τα σχέδια που έχει κάνει ο Ράφα Μπενίτεθ στα «κιτάπια» του για την κρίσιμη αναμέτρηση με τον ΟΦΗ.

Ο Παναθηναϊκός αντιμεωπίζει απόψε τον ΟΦΗ (16:00-Cosmote Sport 1-live από το Gazzetta) σ' ένα πολύ σημαντικό παιχνίδι για κείνον για την 22η αγωνιστική της Stoiximan Superleague θέλοντας τη νίκη ώστε να εκμεταλλευτεί οποιαδήποτε απώλεια βαθμού έχει η Λιβαδειά κόντρα στην ΑΕΚ.

Οι «πράσινοι» πάνε σε ακόμη ένα παιχνίδι έχοντας γεμάτο απουσιολόγιο, αφού σ' αυτό προστέθηκαν άλλοι δύο παίκτες από το ματς της Πέμπτης (19/02) κόντρα στην Βικτόρια Πλζεν, αφού οι Πάλμερ-Μπράουν και Τουμπά δεν μπόρεσαν να προπονηθούν το Σάββατο (21/02) κι έκαναν αποφόρτιση.

Τα ονόματά τους έτσι προστέθηκαν στην λίστα των απόντων που υπάρχουν εδώ και καιρό, δηλαδή των Ντέσερς, Σισοκό, Κώτσιρα, Τσιριβέγια και Πελίστρι.

Η τριάδα... τριάδα και τα νέα πρόσωπα

Ο Ράφα Μπενίτεθ έχει εξηγήσει πως σε κάθε παιχνίδι, τώρα που τα ματς είναι συνεχόμενα, χρειάζεται να γίνεται το απαραίτητο ροτέισον κι έτσι θα πράξει και στο σημερινό κρίσιμο ματς με τον ΟΦΗ, αφού το «τριφύλλι» είχε ένα απαιτητικό ματς την προηγούμενη Πέμπτη (19/02) κόντρα στην Πλζεν και την ερχόμενη θα έχει μία αντίστοιχη ρεβάνς.

Ο Ισπανός τεχνικός αναμένεται να διατηρήσει για πέμπτο σερί παιχνίδι τον ίδιο σχηματισμό (3-4-2-1) δείχνοντας πως έχει καταλήξει σ' αυτόν μετά τους πειραματισμούς που έκανε την προηγούμενη περίοδο.

Ο Λαφόν θα είναι κάτω από τα δοκάρια. Η τριάδα στην άμυνα θα αποτελεί από τους Ίνγκασον, Γεντβάι και Κάτρη, δηλαδή τους τρεις στόπερ που έχει διαθέσιμους ο 65χρονος τεχνικός. Ο Ισλανδός θα είναι στο κέντρο, ο Κροάτης αριστερά και ο Έλληνας δεξιά. Τη θέση του αριστερού στόπερ διεκδικεί και ο Ερνάντεθ.

Οι δύο φουλ μπακ θα είναι ο Καλάμπρια, στα δεξιά και ο Κυριακόπουλος, στα αριστερά. Στη μεσαία γραμμή ο Μπακασέτας αναμένεται να διατηρήσει τη θέση του έχοντας αυτή τη φορά δίπλα του όχι τον Ρενάτο, αλλά τον Κοντούρη.

Μπροστά τους θα είναι ο Αντίνο, που θα επανέλθει στο αρχικό σχήμα, αφότου πήρε κάποιες απαραίτητες ανάσες με τους Τσέχους και ο Ζαρουρί, που επίσης δεν έπαιξε βασικός με την Πλζεν.

Στην κορυφή της επίθεσης θα είναι ο φορμαρισμένος Τεττέη.