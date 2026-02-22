Ολυμπιακός: Αυτοί οι δύο μπορεί να βοηθήσουν για να έρθει πάλι το πρωτάθλημα

Ο Κ. Νικολακόπουλος γράφει στο blog του στο Gazzetta για την εικόνα κάποιων παικτών του Ολυμπιακού στο χθεσινό παιχνίδι.

Πολλοί μπορεί να στέκονται στην παρουσία των Αντρέ Λουίς και Νασιμέντο στο χθεσινό παιχνίδι του Ολυμπιακού-και καλά κάνουν.

Απλά εγώ πρωτίστως θα σταθώ στην εικόνα του Πιρόλα και του Τσικίνιο. Για έναν ξεκάθαρο λόγο. Αυτοί είναι παίκτες που μπορούν να δώσουν το πρωτάθλημα στον Ολυμπιακό. Είναι ανάμεσα σε αυτούς που το έδωσαν πέρυσι, άρα μπορεί να το κάνουν και φέτος.

Ασφαλώς ο αγώνας με τον Παναιτωλικό της 10ης θέσης της βαθμολογίας δεν είναι το καλύτερο κριτήριο, αλλά αυτό το παιχνίδι είδαμε, αυτό θα κρίνουμε τη δεδομένη στιγμή. Και με τον ίδιο αντίπαλο έπαιζαν και οι άλλοι παίκτες τους οποίους κρίνουμε, έτσι δεν είναι;

Για τον Πιρόλα το πιο σημαντικό ίσως είναι ότι μετά από δύο και πλέον μήνες έβγαλε για πρώτη φορά ολόκληρο 90λεπτο! Μόνο σε τέσσερα παιχνίδια είχε παίξει ο Ιταλός σε αυτό το διάστημα και σε όλα είχε γινει αλλαγή, από τραυματισμούς στο πέλμα, τους προσαγωγούς, τη μέση και το κεφάλι!!! Και τώρα με δεμένο το μέτωπο έπαιξε, αλλά το έβγαλε το 90λεπτο. Ήταν δε, κατά την άποψη μου, ο καλύτερος παίκτης του γηπέδου.

Πραγματοποίησε μία σχεδόν άριστη εμφάνιση. Είχε δύο κρίσιμες επεμβάσεις στην περιοχή του Τζολάκη, βγήκε πρώτος στην μπάλα, κάλυψε σωστά, βγηκε πλάγια κι έκοψε σέντρα, καθάρισε με κεφαλιά κόρνερ του Παναιτωλικού στα τελευταία λεπτά με το σκορ στο εύθραυστο 1-0, κυκλοφόρησε με ασφάλεια την μπάλα, ενίοτε και μέσα από τις γραμμές του αντίπαλου, ενώ επιθετικά είχε δύο κεφαλιές φαρμάκι σε εκτελέσεις κόρνερ, μία στα δίκτυα για το καθοριστικό 1-0 και μία λίγο άουτ. Πραγματικά τι άλλο να περιμένεις από έναν κεντρικό σου αμυντικό;

Για τον Τσικίνιο ήταν πολύ σημαντικό ότι έκανε μία εμφάνιση πολύ γεμάτη, μετά από κάμποσο διάστημα. Του έλειψε μόνο το γκολ (για την ακρίβεια εδώ και πολύ καιρό του λείπει…) για να είναι ολοκληρωμένη. Το πλασέ του από λίγο πλάγια αλλά καλή θέση θα μπορούσε να ήταν καλύτερο κι όχι πάνω στον γκολκίπερ, ενώ μία εκτέλεση του απευθείας φάουλ δεν ήταν η καλύτερη δυνατή, πάνω στο τείχος. Δύο φορές που βρέθηκε σε θέση για ένα σουτ, δεν έκανε καλό κοντρόλ. Κι άλλη μία φορά κόπηκε λίγο έξω από την περιοχή.

Κατά τα άλλα, δεν ήταν μόνο ότι είχε καλές εκτελέσεις κόρνερ αυτή τη φορά. Κυρίως ήταν ότι έφτιαξε άλλες τέσσερις-πέντε καλές ευκαιρίες (σε Ταρέμι, Αντρέ Λουίς, Ορτέγκα κ.α.) κι ότι καθαρά από ατυχία δεν πιστώθηκε κι άλλες ασίστ. Ειδικά εκείνη η πάσα του προς τον Ταρέμι, τον οποίο έβγαλε φάτσα με τον γκολκίπερ ήταν αριστουργηματική. Επιπλέον είχε καλές κινήσεις, γύρισε καλά την μπάλα στην περιοχή, κέρδισε φάουλ σε πλεονεκτική θέση, έπαιξε με τη μία, γύρισε πίσω κι έκοψε, μέχρι που τον είδαμε να καθαρίζει ένα κόρνερ του Παναιτωλικού με κεφαλιά.

Μακάρι να συνεχίσουν έτσι τόσο ο Πορτογάλος μεσοεπιθετικός, όσο κι ο Ιταλός στόπερ. Και οι δύο είναι παίκτες που ο καθένας στη θέση του μπορεί να κάνουν τη διαφορά. Και τους έχει ανάγκη η ομάδα.

Άσχετο:

Για να ξέρετε, οι απουσίες του Παναιτωλικού χθες ήταν τρεις παίκτες σε σχέση με την ενδεκάδα του που είχε κερδίσει τον Αστέρα την αμέσως προηγούμενη αγωνιστική. Οι δε απουσίες του ολυμπιακού σε σχέση με το αμέσως προηγούμενο παιχνίδι του για το πρωτάθλημα, τη Λιβαδειά, ήταν εφτά παίκκτες.

Ο δε διαιτητής Ζαμπαλάς, το μεγαλύτερο λάθος που έκανε στο παιχνίδι ήταν η…εφεύρεση επιθετικού φάουλ εις βάρος του Ταρέμι στο 29ο λεπτό, με το αποτέλεσμα στο 0-0 και με τους Τσικίνιο κι Αντρέ Λουίς να βγαίνουν σε θέση γκολ. Γενικά ο Ζαμπαλάς ήταν των…εφευρέσεων χθες, καθώς ανακάλυψε άλλα δύο επιθετικά φάουλ του Ταρέμι κι ένα ακόμη του Κοστίνια.

Η φωτογραφία της ημέρας:

Ένας άλλος παίκτης του Ολυμπιακού, που πήγε καλά χθες ήταν ο Σιπιόνι. Έκανε καλή δουλειά ο Αργεντίνος και με το σπαθί του κερδίζει όλο και περισσότερο χρόνο. Σταμάτησε επανειλημμένως επιθέσεις του Παναιτωλικού, έκλεβε μπάλες, είχε ανακτήσεις με σωστές πάσες, πήρε κεφαλιές, ενώ είχε και ορισμένες πολύ καλές πάσες, με αποκορύφωμα εκείνη με την οποία έβγαλε με υπέροχο τρόπο τετ α τετ τον Ταρέμι με τον αντίπαλο τερματοφύλακα, με τον Ιρανό να χάνει την ευκαιρία, αλλά και να υποδεικνύεται σε θέση οφσάιντ, οριακά.

Αυτό που πρέπει να φτιάξει καλύτερα, είναι τα σουτ τα οποία κάνει λίγο έξω από την περιοχή, εκεί από τα 20-25 μέτρα. Καλά κάνει και σουτάρει, όμως το θέμα είναι να γίνεται πιο επικίνδυνος κι όχι να σουτάρει για να σουτάρει. Νομίζω, πάντως, ότι ο Σιπιόνι μπορεί να παίζει περισσότερο και να παίρνει και κάποιες ανάσες ο Έσε, στον οποίο καλό θα κάνουν κάποιες ανάσες.

Και για το τέλος ένα ιμότζι