Χωρίς Τουμπά και Πάλμερ-Μπράουν ο Παναθηναϊκός κόντρα στον ΟΦΗ

Παναθηναϊκός: Χωρίς Τουμπά και Πάλμερ-Μπράουν κόντρα στον ΟΦΗ
Ο Παναθηναϊκός ολοκλήρωσε με πρωινή προπόνηση τη μίνι προετοιμασία του για τον αγώνα με τον ΟΦΗ στην Κρήτη την Κυριακή (22/02-16:00) για την 22η αγωνιστική της Stoiximan Superleague και μετά το τέλος αυτής ο Ράφα Μπενίτεθ ανακοίνωσε την αποστολή που θα ταξιδέψει για το Ηράκλειο, η οποία είχε δύο σημαντικές απουσίες.
Τουμπά και Πάλμερ-Μπράουν δεν μπόρεσαν να προπονηθούν, έκαναν αποφόρτιση και τέθηκαν έτσι νοκ άουτ για το κρίσιμο ματς με τον «όμιλο». Οι δύο αυτές απουσίες ήρθαν να προστεθούν στις ήδη γνωστές των Πελίστρι, που έκανε ξανά μέρος του προγράμματος, Ντέσερς, Σισοκό, που ακολούθησαν ατομικό και Τσιριβέγια, Κώτσιρα, που έκαναν θεραπεία.
Η αποστολή του Παναθηναϊκού για το ματς με τον ΟΦΗ
Λαφόν, Τσάβες, Κότσαρης, Καλάμπρια, Κάτρης, Σιώπης, Σάντσες, Τεττέι, Ζαρουρί, Αντίνο, Μπακασέτας, Ίνγκασον, Τσέριν, Κοντούρης, Σφιντέρσκι, Ταμπόρδα, Γεντβάι, Παντελίδης, Ερνάντεθ, Τζούριτσιτς, Πάντοβιτς, Κυριακόπουλος, Γιάγκουσιτς.
Το πρόγραμμα περιελάμβανε προθέρμανση και rondo, ασκήσεις κυκλοφορίας μπάλας, παιχνίδι στο μισό γήπεδο και εξάσκηση στις στατικές φάσεις.
Squad list vs OFI— Panathinaikos F.C. (@paofc_) February 21, 2026
#Panathinaikos #PAOFC #OFIPAO#StoiximanSuperLeague #slgr pic.twitter.com/ATzYymSTb6
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.