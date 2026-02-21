Χωρίς Τουμπά και Πάλμερ-Μπράουν ο Παναθηναϊκός κόντρα στον ΟΦΗ

Με δύο σημαντικές απουσίες θα ταξιδέψει για την Κρήτη ο Παναθηναϊκός, αφού οι Πάλμερ-Μπράουν και Τουμπά τέθηκαν νοκ άουτ για το ματς με τον ΟΦΗ.

Ο Παναθηναϊκός ολοκλήρωσε με πρωινή προπόνηση τη μίνι προετοιμασία του για τον αγώνα με τον ΟΦΗ στην Κρήτη την Κυριακή (22/02-16:00) για την 22η αγωνιστική της Stoiximan Superleague και μετά το τέλος αυτής ο Ράφα Μπενίτεθ ανακοίνωσε την αποστολή που θα ταξιδέψει για το Ηράκλειο, η οποία είχε δύο σημαντικές απουσίες.

Τουμπά και Πάλμερ-Μπράουν δεν μπόρεσαν να προπονηθούν, έκαναν αποφόρτιση και τέθηκαν έτσι νοκ άουτ για το κρίσιμο ματς με τον «όμιλο». Οι δύο αυτές απουσίες ήρθαν να προστεθούν στις ήδη γνωστές των Πελίστρι, που έκανε ξανά μέρος του προγράμματος, Ντέσερς, Σισοκό, που ακολούθησαν ατομικό και Τσιριβέγια, Κώτσιρα, που έκαναν θεραπεία.

Η αποστολή του Παναθηναϊκού για το ματς με τον ΟΦΗ

Λαφόν, Τσάβες, Κότσαρης, Καλάμπρια, Κάτρης, Σιώπης, Σάντσες, Τεττέι, Ζαρουρί, Αντίνο, Μπακασέτας, Ίνγκασον, Τσέριν, Κοντούρης, Σφιντέρσκι, Ταμπόρδα, Γεντβάι, Παντελίδης, Ερνάντεθ, Τζούριτσιτς, Πάντοβιτς, Κυριακόπουλος, Γιάγκουσιτς.

Το πρόγραμμα περιελάμβανε προθέρμανση και rondo, ασκήσεις κυκλοφορίας μπάλας, παιχνίδι στο μισό γήπεδο και εξάσκηση στις στατικές φάσεις.