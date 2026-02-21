Η ΑΕΚ ολοκλήρωσε την προετοιμασία της για το ματς με τον Λεβαδειακό, με τον Μάρκο Νίκολιτς να παίρνει τις τελικές αποφάσεις για το πλάνο που θα ακολουθήσει με τέσσερις θέσεις να είναι ανοικτές.

Ο Μάρκο Νίκολιτς χαρακτήρισε την αυριανή αναμέτρηση (22/2, 20:00) με τον Λεβαδειακό ως την πιο δύσκολη από τα πέντε τελευταία παιχνίδια που έχει η ΑΕΚ μέχρι τη λήξη της κανονικής διάρκειας, με τον Σέρβο τεχνικό να γνωρίζει πολύ καλά πως το κυριακάτικο ματς κρύβει παγίδες κόντρα σε μια ποιοτική ομάδα που βρίσκεται σταθερά στην τέταρτη θέση της βαθμολογίας. Ο Νίκολιτς, όπως το έχει ξανακάνει, έχει περάσει στους παίκτες του ότι η προσοχή πρέπει να είναι στον μέγιστο βαθμό προκειμένου οι κιτρινόμαυροι να παραμείνουν στην κορυφή της βαθμολογίας.

Το αυριανό παιχνίδι για την ΑΕΚ είναι άλλωστε περίπλοκο από τη στιγμή που η Allwyn Arena θα είναι άδεια λόγω της τιμωρίας των κεκλεισμένων των θυρών που έχει επιβληθεί στην Ένωση για μια αγωνιστική. Μια τιμωρία που για τον Νίκολιτς είναι «μεγάλη ανοησία», όπως τόνισε χαρακτηριστικά στις δηλώσεις του.

Ο Σέρβος προπονητής πήρε την απόφαση η ΑΕΚ να ολοκληρώσει την προετοιμασία με προπόνηση στο γήπεδο της Νέας Φιλαδέλφειας. Οι εξέδρες μπορεί να είναι κενές το βράδυ της Κυριακής, όμως ο κόσμος της ΑΕΚ θα υποδεχθεί με αποθεωτικό τρόπο την αποστολή κατά την άφιξή της, ενώ χιλιάδες θα συγκεντρωθούν σε γιγαντοοθόνες στην Πλατεία του Αετού για να δουν το παιχνίδι.

Οι σκέψεις του Νίκολιτς για την ενδεκάδα με Λεβαδειακό

Ο Νίκολιτς, όπως είναι γνωστό, δεν μπορεί να υπολογίζει τους Ρότα και Κοϊτά, οι οποίοι έχουν δηλωθεί να εκτίσουν τις κάρτες που έχουν συμπληρώσει, με τον Σέρβο τεχνικό να παίρνει τις τελικές αποφάσεις του για το πλάνο που θα ακολουθήσει με τέσσερις θέσεις να μοιάζουν ανοικτές.

Όλα δείχνουν ότι ο Γκεοργκίεφ θα καλύψει το δεξί άκρο της άμυνας, με τον 20χρονο Βούλγαρο αμυντικό να αναμένεται να ξεκινήσει για πρώτη φορά στην ενδεκάδα. Ο Στρακόσα θα είναι στην εστία, οι Ρέλβας και Μουκουντί θα αποτελούν το δίδυμο των στόπερ, ενώ για αριστερά, όπως είχαμε αναφέρει, ο Πένραϊς διεκδικεί τη θέση με τον Πήλιο και μένει να φανεί ποια θα είναι η επιλογή του Νίκολιτς.

Στον άξονα της μεσαίας γραμμής ο Πινέδα είναι σίγουρος, με τον Μαρίν και τον Μάνταλο να διεκδικούν την άλλη θέση. Αριστερά πρόκειται να βρεθεί ο Γκατσίνοβιτς, δεξιά Ελίασον και Λιούμπισιτς «παίζουν» με μοιρασμένες πιθανότητες, ενώ στην κορυφή ο Γιόβιτς πρέπει να θεωρείται δεδομένος και μένει να φανεί αν θα πλαισιωθεί από τον Βάργκα ή από τον Ζίνι καθώς ο Ανγκολέζος φορ δεν πρέπει να βγει εκτός εξίσωσης.