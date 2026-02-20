Ο Μάρκο Νίκολιτς σχεδιάζει το πλάνο για την επιστροφή στις νίκες απέναντι στον Λεβαδειακό, με την ενδεκάδα να έχει μίνιμουμ δύο αλλαγές στις θέσεις των Ρότα και Κοϊτά που θα απουσιάσουν.

Η ΑΕΚ έχει μπροστά της πέντε παιχνίδια για την ολοκλήρωση της κανονικής διάρκειας της σεζόν, τα οποία αν πάρει, τότε θα τερματίσει σίγουρα στην κορυφή, είτε μόνη, είτε με συγκάτοικο. Ο Μάρκο Νίκολιτς βέβαια δεν βλέπει ποτέ τόσο μακριά, πηγαίνει πάντα παιχνίδι με παιχνίδι και αυτή τη στιγμή θέλει όλη η προσοχή των παικτών του να είναι στραμμένη στο κυριακάτικο ματς με τον Λεβαδειακό στη Νέα Φιλαδέλφεια. Ένα παιχνίδι που κρύβει παγίδες και ειδικά όταν οι εξέδρες της Allwyn Arena θα είναι κενές λόγω της τιμωρίας των κεκλεισμένων των θυρών που έχει επιβληθεί στην Ένωση.

Ο Νίκολιτς βλέπει το ιατρικό του δελτίο να είναι καθαρό καθώς ο Ελίασον επανήλθε από τις αρχές της εβδομάδας στις προπονήσεις, ενώ οι Μουκουντί και Πήλιος, που αντιμετώπισαν κάποια προβληματάκια στην Τούμπα, προπονούνται κανονικά στα Σπάτα. Αυτό βέβαια δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχουν απουσίες καθώς όπως είναι γνωστό, οι Ρότα και Κοϊτά έχουν δηλωθεί να εκτίσουν τις κάρτες που συμπλήρωσαν. Αυτές οι δύο θα είναι οι δεδομένες αλλαγές που θα έχει ο Σέρβος τεχνικός στην ενδεκάδα σε σχέση με το ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ, ωστόσο είναι πιθανό να υπάρχουν ορισμένες ακόμα.

Το δίδυμο του Γιόβιτς με τον Βάργκα έχει τον πρώτο λόγο για να διατηρηθεί στην κορυφή, αν και ο Ζίνι δεν πρέπει να βγαίνει ποτέ από την εξίσωση όντας ένας παίκτης που αρέσει πολύ στον Νίκολιτς. Ωστόσο, τα δύο βαριά χαρτιά της επίθεσης έχουν το πάνω χέρι για να βρεθούν στο αρχικό σχήμα και σε αυτό το παιχνίδι. Στην αριστερή πλευρά αναμένεται να ξεκινήσει ο Γκατσίνοβτς, στη δεξιά ένας εκ των Ελίασον ή Λιούμπισιτς, ενώ στον άξονα οι Πινέδα και Μαρίν έχουν το προβάδισμα να παραμείνουν ως δίδυμο, αλλά και ο Μάνταλος διεκδικεί θέση.

Στα μετόπισθεν, ο Στρακόσα στην εστία και ο Ρέλβας με τον Μουκουντί στο κέντρο της άμυνας είναι όπως πάντα σίγουροι. Δεξιά ο Γκεοργκίεφ μάλλον θα ξεκινήσει για πρώτη φορά στην ενδεκάδα της ΑΕΚ, ενώ αριστερά ο Πένραϊς μπορεί να βρεθεί αυτή τη φορά στο αρχικό σχήμα. Με λίγα λόγια στο σύνολο σε σχέση με το ματς στην Τούμπα οι αλλαγές στην ενδεκάδα φαίνεται πως θα είναι από δύο ως τέσσερις, αν και υπάρχουν άλλες δύο προπονήσεις για να καταλήξει ο Νίκολιτς στις επιλογές του.