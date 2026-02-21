Μεντιλίμπαρ για Λεβερκούζεν: «Έχουμε το παράδειγμα της Μακάμπι, όλα είναι πιθανά»
Ο Ισπανός τεχνικός του Ολυμπιακού είπε μετά το 2-0 επί του Παναιτωλικού για:
Τον αγώνα: «Θα έπρεπε να ήταν ένα παιχνίδι που θα το κερδίζαμε με πιο απλό και εύκολο τρόπο: τελικά έπρεπε να υποφέρουμε στο τέλος γιατί αν και δημιουργήσαμε πολλές ευκαιρίες, δώσαμε ευκαιρίες στον αντίπαλο μέχρι και το τελευταίο λεπτό.
Είμαι ευχαριστημένος, αλλά δεν πρέπει να κρατάμε τον αντίπαλο «ζωντανό» μέχρι το τελευταίο λεπτό. Σήμερα είχαμε πολλές ευκαιρίες και το παιχνίδι θα έπρεπε να είχε «καθαρίσει» νωρίτερα. Δεν θα έχουμε σε όλα τα παιχνίδια τόσες ευκαιρίες, πρέπει να είμαστε πιο εύστοχοι».
Τη ρεβάνς με την Μπάγερ Λεβερκούζεν: «Έχουμε το παράδειγμα της Μακάμπι. Βέβαια, η Λεβερκούζεν είναι καλύτερη ομάδα από τη Μακάμπι, όμως όλα είναι πιθανά στο ποδόσφαιρο. Αν βάλουμε ένα γκολ στην αρχή τότε θα έχουμε πιθανότητες και θα το παλέψουμε».
