Ο Ολυμπιακός αποτελεί το μεγάλο φαβορί για το απευθείας εισιτήριο του Champions League, με τη Σαχτάρ να είναι η μοναδική που μπορεί να τον απειλήσει υπό... δύσκολες συνθήκες.

Ο Ολυμπιακός είναι πλήρως αφοσιωμένος στο κυνήγι του τίτλου της Super League που μπορεί να του χαρίσει παράλληλα και το απευθείας εισιτήριο για την παρουσία του στη League Phase του Champions League την επόμενη σεζόν. Ωστόσο υπάρχει ένα σενάριο που μπορεί να τον αφήσει εκτός, ακόμα κι αν στεφθεί πρωταθλητής Ελλάδος στο τέλος της αγωνιστικής περιόδου.

Και το όνομα του υπαίτιου; Σαχτάρ Ντόνετσκ! Οι Ουκρανοί είναι οι μοναδικοί που μπορούν να συγκεντρώσουν μεγαλύτερο συντελεστή από τους Ερυθρόλευκους μέχρι το τέλος της σεζόν στη βαθμολογία της UEFA και επί της ουσίας να πάρουν τη θέση τους στο επόμενο Champions League μέσω το μονοπάτι των πρωταθλητών.

Η ουκρανική ομάδα είναι πρώτη στο πρωτάθλημά της μετά από είκοσι αγωνιστικές, ενώ συνεχίζει δυναμικά στην Ευρώπη μέσω του Conference League! Ακόμα κι έτσι βέβαια ο Ολυμπιακός έχει χτίσει διαφορά 9.500 βαθμών απέναντι στους Ουκρανούς, οπότε σε ποιο σενάριο κινδυνεύει πραγματικά απέναντί τους;

Με δεδομένο πως η ευρωπαϊκή νίκη χαρίζει 2.000 βαθμούς, η ισοπαλία 1.000 και η πρόκριση 500, η Σαχτάρ θα πρέπει να φτάσει μόνο με νίκες μέχρι το τέλος της διαδρομής και τον μεγάλο τελικό του Conference League που θα διεξαχθεί στη Λειψία!

Φυσικά τη δεδομένη στιγμή οι Ερυθρόλευκοι αποτελούν το μεγάλο φαβορί για να πάρουν το απευθείας εισιτήριο εφόσον κατακτήσουν το πρωτάθλημα στο τέλος της σεζόν, όμως υπάρχει και ένα πολύ δύσκολο σενάριο που θα μπορούσε να ευνοήσει τον ΠΑΟΚ. Κι αυτό μόνο αν όλες οι ομάδες που βρίσκονται από πάνω του δεν καταφέρουν να στεφθούν πρωταθλήτριες στο τέλος της σεζόν.

Πώς έχει διαμορφωθεί η κούρσα των υποψήφιων πρωταθλητών