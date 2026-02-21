Η ΑΕΚ με ανάρτηση της στα Social Media έκανε κάλεσμα στους φιλάθλους της να βρεθούν στην Πλατεία Αετού στο κεκλεισμένων των θυρών ματς με τον Λεβαδειακό.

Ο αγώνας της ΑΕΚ με τον Λεβαδειακό στην «Allwyn Arena» θα γίνει κεκλεισμένων των θυρών, λόγω της σχετικής τιμωρίας της ΔΕΑΒ για το ντέρμπι με τον Ολυμπιακό, όμως αυτό δεν σημαίνει πως οι Ενωσίτες θα είναι μακριά από την ομάδα τους.

Οι φίλοι του Δικεφάλου αναμένεται να δώσουν δυναμικό παρών και να κάνουν... κερκίδα στην Πλατεία Αετού, έξω από το γήπεδο, όπως έχει συμβεί σε ανάλογες περιστάσεις στο παρελθόν.

Μετά την Original και η «κιτρινόμαυρη» ΠΑΕ έκανε κάλεσμα στον κόσμο ενόψει του ματς με τους Βοιωτούς.

Η ανάρτηση της ΑΕΚ

«Και την Κυριακή όλα Κιτρινόμαυρα στη Νέα Φιλαδέλφεια!

Δίπλα στην ΑΕΚ στο ματς με τον Λεβαδειακό, έξω από το γήπεδό μας.

Ραντεβού στην Πλατεία Αετού, από τις 17.00 με πρόγραμμα με dj, live performance, γιγαντοοθόνη, dancing show, pre game και post game events».