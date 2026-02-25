«Σε άριστη κατάσταση οι αγωνιστικοί χώροι της Superleague»

Σύμφωνα με νέα αγρομετεωρολογική ανάλυση, τα γήπεδα της Stoiximan Superleague βρίσκονται σε άριστη αγωνιστική κατάσταση.

Το πρώτο δίμηνο του 2026 παρατηρήθηκε μεγάλη αύξηση στη βροχώπτωση στις πόλεις όπου αγωνίζονται οι ομάδες της Superleague. Όμως σύμφωνα με τελευταίες μετρήσεις οι αγωνιστικοί χώροι των ομάδων που επιβαρύνθηκαν από βροχές όχι μόνο διατήρησαν το επίπεδο ποιότητάς τους, αλλά, με βάση τις έως τώρα φετινές μετρήσεις, παρουσίασαν και βελτίωση.

Πιο συγκεκριμένα σύμφωνα με τον υπεύθυνο της εταιρείας Grassform, Αντώνη Γκριμότση, ο οποίος με την ομάδα επιστημόνων του, έχει υιοθετήσει μία συστηματική μεθοδολογία που συσχετίζει τα αγρομετεωρολογικά δεδομένα με τα μηχανικά και γεωτεχνικά χαρακτηριστικά των αγωνιστικών χώρων, τόνισε πως όλοι οι αγώνες της Super League που πραγματοποιήθηκαν σε εκείνο το διάστημα, διεξήχθησαν χωρίς το παραμικρό πρόβλημα, τόσο ως προς την ασφάλεια των ποδοσφαιριστών, όσο και ως προς την αγωνιστική ποιότητα (playability) των επιφανειών.

Αναλυτικα τα όσα επεσήμανε κ. Γκριμότσης:

«Η ελληνική Super League αποτελεί τη μοναδική λίγκα στην Ευρώπη που έχει προσαρμόσει συστημικά τακτικές μετρήσεις στο αξιολογικό σύστημα του FIFA Natural Playing Surface Framework, συνδυάζοντας αγρομετεωρολογικά, μηχανικά και γεωτεχνικά δεδομένα για τη λήψη τεκμηριωμένων αποφάσεων. Η προσέγγιση αυτή επιτρέπει προληπτικές παρεμβάσεις πριν την εκδήλωση προβλημάτων και όχι αντιδραστική διαχείριση μετά από αστοχίες.

Ως αποτέλεσμα αυτής της στρατηγικής, η ελληνική λίγκα δεν έχει αναβάλει κανένα παιχνίδι λόγω ακραίων καιρικών φαινομένων τα τελευταία χρόνια, σε αντίθεση με ό,τι έχει παρατηρηθεί επανειλημμένα σε άλλα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα.

Επιπλέον, η αγωνιστική ικανότητα των επιφανειών δεν έχει επηρεαστεί ούτε σε συνθήκες ακραίου καύσωνα ούτε σε έντονα φαινόμενα βροχόπτωσης.

Ενδεικτικά παραδείγματα αποτελούν αγώνες που διεξήχθησαν υπό ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες στο Αγρίνιο, στην Τρίπολη, στο Ηράκλειο, στη Λιβαδειά, καθώς και σε άλλες πόλεις όπου τα καιρικά φαινόμενα βρίσκονταν σε εξέλιξη κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης.

Συμπερασματικά, το πρώτο δίμηνο του 2026 χαρακτηρίστηκε από εξαιρετικά επιβαρυμένες κλιματικές συνθήκες. Παρά τον διπλασιασμό της βροχόπτωσης, την ενίσχυση των ανέμων και τη μειωμένη ηλιακή ακτινοβολία, οι αγωνιστικοί χώροι διατήρησαν υψηλό επίπεδο απόδοσης και λειτουργικότητας.

Το γεγονός αυτό επιβεβαιώνει την τεχνική επάρκεια των υποδομών και την αποτελεσματικότητα της συστηματικής, επιστημονικά τεκμηριωμένης προσέγγισης που εφαρμόζεται στη διαχείριση των γηπέδων της ελληνικής Super League.

Θα πρέπει να επισημανθεί ότι η παρούσα ανάλυση βασίζεται σε δεδομένα ευρύτερων μετεωρολογικών σταθμών της ΕΜΥ περιοχής και όχι σε επιτόπιους σταθμούς εντός των γηπέδων.

Η απουσία μόνιμων αγρομετεωρολογικών σταθμών στις εγκαταστάσεις περιορίζει την ακρίβεια της μικροκλιματικής αποτύπωσης και των υπολογισμών εξατμισοδιαπνοής και υδατικού ισοζυγίου.

Κρίνεται αναγκαία η συνεργασία Grassform και της Super League στο άμεσο μέλλον, για την εγκατάσταση εξειδικευμένων μετεωρολογικών σταθμών εντός των γηπέδων, ώστε να ενισχυθεί περαιτέρω η ακρίβεια των προβλέψεων και η προληπτική διαχείριση».