Ολυμπιακός - Παναιτωλικός: Πού θα δείτε το ματς της Super League
Η κανονική περίοδος της Stoiximan Super League μπαίνει στην τελική ευθεία, με το πρόγραμμα της 22ης αγωνιστικής να ανοίγει αυτό το Σάββατο (21/2) μέσα από δύο αναμετρήσεις.
Η δράση ξεκινά στις 17:00, με τον Ολυμπιακό να υποδέχεται τον Παναιτωλικό στο στάδιο «Γ. Καραϊσκάκης». Η προσπάθεια των «ερυθρολεύκων» κόντρα στους Αγρινιώτες θα προβληθεί τηλεοπτικά από το Cosmote Sport 1.
Την ίδια ακριβώς ώρα, το ενδιαφέρον μεταφέρεται και στην Τρίπολη, εκεί όπου ο Αστέρας Aktor φιλοξενεί τον Ατρόμητο σε μια κρίσιμη βαθμολογικά μάχη. Η συγκεκριμένη αναμέτρηση θα μεταδοθεί ζωντανά από τη συχνότητα του Novasports 2.
Οι μεταδόσεις της ημέρας στη Super League
- Oλυμπιακός - Παναιτωλικός (17:00, Cosmote Sport 1)
- Αστέρας Aktor - Ατρόμητος (17:00, Nova Sports 2)
