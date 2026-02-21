Η ώρα και το κανάλι μετάδοσης του ματς ανάμεσα σε Ολυμπιακό και Παναιτωλικό για την 22η αγωνιστική της Super League.

Η κανονική περίοδος της Stoiximan Super League μπαίνει στην τελική ευθεία, με το πρόγραμμα της 22ης αγωνιστικής να ανοίγει αυτό το Σάββατο (21/2) μέσα από δύο αναμετρήσεις.

Η δράση ξεκινά στις 17:00, με τον Ολυμπιακό να υποδέχεται τον Παναιτωλικό στο στάδιο «Γ. Καραϊσκάκης». Η προσπάθεια των «ερυθρολεύκων» κόντρα στους Αγρινιώτες θα προβληθεί τηλεοπτικά από το Cosmote Sport 1.

Την ίδια ακριβώς ώρα, το ενδιαφέρον μεταφέρεται και στην Τρίπολη, εκεί όπου ο Αστέρας Aktor φιλοξενεί τον Ατρόμητο σε μια κρίσιμη βαθμολογικά μάχη. Η συγκεκριμένη αναμέτρηση θα μεταδοθεί ζωντανά από τη συχνότητα του Novasports 2.

Οι μεταδόσεις της ημέρας στη Super League