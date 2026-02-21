Stoiximan Super League 1: Έναρξη στην 22η αγωνιστική με Ολυμπιακός - Παναιτωλικός

Επιμέλεια:  Δημήτρης Τομαράς
Έναρξη της 22ης αγωνιστικής το Σάββατο με δύο αγώνες να είναι προγραμματισμένοι. Πρόκειται για το Αστέρας - Ατρόμητος και το Ολυμπιακός - Παναιτωλικός.

Με το Αστέρας - Ατρόμητος και το Ολυμπιακός - Παναιτωλικός ξεκινά αυτή η αγωνιστική στην Stoiximan Super League 1. Το Σάββατο θα διεξαχθούν λοιπόν μόνο 2 αγώνες ενώ την Κυριακή το... μενού ξεκινά στις 16.00 με το ΟΦΗ - Παναθηναϊκός και κλείνει στις 20.00 με την ΑΕΚ - Λεβαδειακός.

 

Το πρόγραμμα της 22ης αγωνιστικής

Σάββατο 21 Φεβρουαρίου

17.00: ASTERAS AKTOR - ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘΗΝΩΝ ("ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗΣ") NS2HD
17.00: ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Σ.Φ.Π. - ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ ΣΤΑΔΙΟ ("Γ. ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗΣ") CS1HD

Κυριακή 22 Φεβρουαρίου

16.00: Ο.Φ.Η. - ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ Α.Ο. (ΠΑΓΚΡΗΤΙΟ ΣΤΑΔΙΟ) CS1HD
16.00: ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ 1946 - ΒΟΛΟΣ (Ν.Π.Σ. ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΓΗΠΕΔΟ ΣΕΡΡΩΝ) NS PRIME
18.00: ΑΕΛ NOVIBET - Π.Α.Ο.Κ. (AEL FC ARENA) CS2HD
19.00: ΑΡΗΣ - Α.Ε. ΚΗΦΙΣΙΑ ("ΚΛΕΑΝΘΗΣ ΒΙΚΕΛΙΔΗΣ") NS PRIME
20.00: Α.Ε.Κ. - ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ (ALLWYN ARENA) CS1HD

@Photo credits: eurokinissi, KLODIAN LATO / EUROKINISSI
     

