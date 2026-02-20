Χιμένεθ: «Δεν έχω βρει το κουμπί της νίκης, οργανωμένη ομάδα η Κηφισιά»

Οι δηλώσεις του Μανόλο Χιμένεθ στην κάμερα της NOVA ενόψει του αγώνα του Άρη κόντρα στην Κηφισιά (22/2, 19:00), στη Θεσσαλονίκη

Ο Άρης μετράει δυο διαδοχικές ισοπαλίες με ΠΑΟΚ - Βόλο και «καίγεται» για βαθμούς στην προσπάθεια του να προλάβει το... τραίνο της Ευρώπης. Ο Μανόλο Χιμένεθ μίλησε στη NOVA ενόψει του ερχόμενου εντός έδρας ματς με την Κηφισιά και στάθηκε στην ανάγκη για νίκες, ενώ μίλησε με τα καλύτερα λόγια για το κλαμπ των Βορείων Προαστίων.

Οι δηλώσεις του Μανόλο Χιμένεθ

Για την κακή επιθετική απόδοση της ομάδας του στον προηγούμενο αγώνα, με αντίπαλο τον Βόλο, παρότι στο Πανθεσσαλικό χρησιμοποίησε όλους τους επιθετικούς, που είχε στη διάθεσή του: «Έχω πει εδώ και καιρό ότι χρησιμοποιούμε όλα τα “όπλα”, που έχουμε στη διάθεσή μας. Αν έχουμε έναν επιθετικό, αυτόν. Αν έχουμε δύο, και τους δύο. Αν έχουμε τρεις, και τους τρεις… Οφείλουμε στον κόσμο της ομάδας να δείξουμε καλύτερη εικόνα από αυτήν που δείξαμε σε τέσσερα παιχνίδια, στα οποία ήμασταν απογοητευτικοί. Αυτά τα τέσσερα παιχνίδια ήταν με αντιπάλους τον ΟΦΗ, τη Λάρισα, τον Βόλο και την ΑΕΚ, στην Αθήνα. Αυτά τα παιχνίδια, όσον αφορά την εικόνα της ομάδας, ήταν καταστροφικά! Στα υπόλοιπα παιχνίδια, απέναντι σε καλές ή λιγότερο καλές ομάδες, όλοι μας, οι παίκτες και όλοι μας στην τεχνική ηγεσία, δώσαμε τον καλύτερό μας εαυτό. Έχουμε υποχρέωση να τα δίνουμε όλα στον αγωνιστικό χώρο και σε αυτά τα τέσσερα παιχνίδια, που προανέφερα, δεν το κάναμε».

Για το πώς περιμένει να δει την ομάδα του στο ερχόμενο παιχνίδι με την Κηφισιά: «Από όλους μας, αρχίζοντας από εμένα, τους υπόλοιπους στην τεχνική ηγεσία και τους παίκτες, περιμένω να τα δώσουμε όλα στον αγωνιστικό χώρο! Μπορεί να νικήσουμε ή να ηττηθούμε. Αυτό εξαρτάται από την ποιότητα της δικής μας ομάδας και την ποιότητα του αντιπάλου. Είναι υποχρέωσή μας, όμως, να τα δώσουμε όλα, τον καλύτερό μας εαυτό την ώρα του αγώνα!».

Για την ανάγκη βαθμών: «Είναι επιτακτική ανάγκη να νικήσουμε όχι μόνο την Κηφισιά, αλλά σε όλα τα παιχνίδια που απομένουν ως το τέλος! Δεν έχω βρει ακόμη το κουμπί της νίκης, γιατί αυτό δεν το πατάς με μαγικό τρόπο, από την άλλη, όμως, είναι επιτακτικό να νικάμε! Όποιος έχει παίξει ποδόσφαιρο γνωρίζει ότι η νίκη και η ήττα είναι μέσα στο παιχνίδι. Αυτό, όμως, που πρέπει να εκλείψει είναι να μην θέλουμε να παίζουμε, να μην δίνουμε το 100% του εαυτού μας σε κάθε παιχνίδι».

Για το πώς προσεγγίζει τον ερχόμενο αγώνα με την Κηφισιά, εστίασε στα εξής: «Η Κηφισιά είναι μια οργανωμένη ομάδα με ξεκάθαρους στόχους. Παίζει οργανωμένα, για να πετύχει τους στόχους της. Έχει ποιοτικούς παίκτες, όπως κι εμείς. Πρέπει να αποδείξουμε απέναντί της ότι ο Άρης θέλει και πρέπει να νικάει στα παιχνίδια!

Το πλάνο μας για το ερχόμενο παιχνίδι είναι να προσπαθήσουμε να νικήσουμε! Αυτή είναι η μόνη καλή τακτική!»