Η ενημέρωση της ΠΑΕ Ολυμπιακός για τα εισιτήρια ως προς το παιχνίδι της Κυριακής (1/3) με τον Πανσερραϊκό στις Σέρρες.

Ο Ολυμπιακός θα έχει τον κόσμο του μαζί του και στις Σέρρες. Οι φίλοι των Πειραιωτών θα μπορούν να αγοράζουν εισιτήρια στις Θύρες 1 - 7. Η ανακοίνωση της ΠΑΕ:

Για την 23η αγωνιστική της Stoiximan Super League απέναντι στον Πανσερραϊκό, που θα γίνει την Κυριακή (1/3, 16:00) στο Δημοτικό Γήπεδο Σερρών, η ΠΑΕ Ολυμπιακός ενημερώνει:

Εισιτήρια για τους φιλάθλους της ομάδας διατίθενται μέσω Internet.

Για την αγορά πατήστε εδώ.

(Στο πεδίο κωδικός δεν χρειάζεται να συμπληρωθεί κάτι)

Οι παραλήπτες των κωδικών οφείλουν να τους ενεργοποιήσουν μέσω της εφαρμογής gov wallet στο κινητό τους τηλέφωνο για να εισέλθουν στο γήπεδο.