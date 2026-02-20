Ολυμπιακός: Τα εισιτήρια του εκτός έδρας αγώνα με τον Πανσερραϊκό
Ο Ολυμπιακός θα έχει τον κόσμο του μαζί του και στις Σέρρες. Οι φίλοι των Πειραιωτών θα μπορούν να αγοράζουν εισιτήρια στις Θύρες 1 - 7. Η ανακοίνωση της ΠΑΕ:
Για την 23η αγωνιστική της Stoiximan Super League απέναντι στον Πανσερραϊκό, που θα γίνει την Κυριακή (1/3, 16:00) στο Δημοτικό Γήπεδο Σερρών, η ΠΑΕ Ολυμπιακός ενημερώνει:
Εισιτήρια για τους φιλάθλους της ομάδας διατίθενται μέσω Internet.
Για την αγορά πατήστε εδώ.
(Στο πεδίο κωδικός δεν χρειάζεται να συμπληρωθεί κάτι)
Οι παραλήπτες των κωδικών οφείλουν να τους ενεργοποιήσουν μέσω της εφαρμογής gov wallet στο κινητό τους τηλέφωνο για να εισέλθουν στο γήπεδο.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.