Μεντιλίμπαρ για τον Παναιτωλικό: «Να έχουμε το μυαλό μας μόνο εκεί»

Ο Ισπανός τεχνικός αναφέρθηκε και στις δυσκολίες της αναμέτρησης του Ολυμπιακού με αντίπαλο τον Παναιτωλικό το Σάββατο.

Ο κόουτς Μεντιλίμπαρ στις δηλώσεις του στην COSMOTE TV μιλώντας πριν το Ολυμπιακός - Παναιτωλικός είπε:

Για το ματς με τον Παναιτωλικό: Είναι δύσκολο το παιχνίδι και ο λόγος δεν είναι επειδή έρχεται ανάμεσα στα δύο παιχνίδια με την Λεβερκούζεν, αλλά γιατί έτσι είναι η ελληνική πραγματικότητα. Κανένα παιχνίδι δεν είναι εύκολο και αν θέλουμε να το κερδίσουμε θα πρέπει να έχουμε το μυαλό μας μόνο στον Παναιτωλικό και όχι στην ρεβάνς με την Λεβερκούζεν.

Για το αν υπάρχει αρκετή ενέργεια για το ματς του πρωταθλήματος: Αν υπάρχουν παίκτες που δεν έχουν ενέργεια γιατί την ξόδεψαν όλοι στο παιχνίδι της Τετάρτης, τότε θα τους αλλάξουμε και θα χρησιμοποιήσουμε κάποιους άλλους.