Μεντιλίμπαρ για το θέμα των γκολ: «Να κάνουμε περισσότερα, ο καθένας από την πλευρά του»

Ο Ισπανός τεχνικός στις δηλώσεις του στην COSMOTE TV ρωτήθηκε και για το σκέλος του σκοραρίσματος ως προς τον Ολυμπιακό.

Ενόψει του αγώνα με τον Παναιτωλικό το Σάββατο ο τεχνικός του Ολυμπιακού, Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ , είπε για:

Το πρόβλημα στο γκολ στα τελευταία παιχνίδια: Είναι αλήθεια πως κάθε παιχνίδι είναι διαφορετικό και μπορεί να ευθύνονται διαφορετικά πράγματα σε κάθε παιχνίδι, ωστόσο είναι αλήθεια πως στα τελευταία παιχνίδια δεν μπορούμε να σκοράρουμε εύκολα, είτε μιλάμε για την Ευρώπη είτε μιλάμε για την Ελλάδα. Προφανώς πρέπει να κάνουμε κάτι παραπάνω όταν φτάνουμε κοντά ή και μέσα στην αντίπαλη περιοχή. Πρέπει να βρούμε περισσότερους τρόπους. Πάντως προτιμούμε, αν είναι να μην βάλουμε γκολ, να έχει συμβεί επειδή δημιουργήσαμε πολλές ευκαιρίες και δεν ήμασταν εύστοχοι, από το να μην έχουμε ευκαιρίες. Όλοι μαζί, ο καθένας από την πλευρά του θα πρέπει να κάνουμε περισσότερα για να έρθουν τα γκολ.

Έχει να κάνει με πολλά πράγματα. Έχει να κάνει με τον αντίπαλο, έχει να κάνει με μας και πολλές φορές έχει να κάνει και με την έλλειψη τύχης. Για παράδειγμα το γεγονός πως βρήκε η μπάλα ελάχιστα την πλάτη του Ταρέμι ήταν ατυχία. Κάποιες φορές είναι απλά ατυχία και κάποιες φορές κάτι λείπει για να βάλουμε τη μπάλα στα δίχτυα.