Ο Ατρόμητος ανακοίνωσε αποστολή για το εκτός έδρας ματς με τον Αστέρα Τρίπολης, ενώ ο Μίλαν Ράσταβατς θα αποφασίσει την 23αδα λίγες ώρες πριν τη σέντρα.

Αστέρας AKTOR και Ατρόμητος ολοκλήρωσαν την προετοιμασία τους για τη μεταξύ τους αναμέτρηση στο «Θεόδωρος Κολοκοτρώνης» για την 22η αγωνιστική της Stoiximan Super League (21/2, 17:00). Ο Ντούσαν Κέρκεζ ανακοίνωσε αποστολή, εν αντιθέσει με τον Μίλαν Ράσταβατς.

Για τους Περιστεριώτες η αποστολή είναι ίδια με το ματς με τον Πανσερραϊκό, καθώς παραμένει εκτός ο Τζοβάρας, ο οποίος ταλαιπωρείται από μια σύσπαση, όπως φυσικά και ο... μόνιμος απόντας Τσιλούλης.

Από πλευράς Αρκάδων ο Μίλαν Ράσταβατς θα αποφασίσει ανημέρα του αγώνα για την τελική 23άδα της αποστολής. Θυμίζουμε πως ο Νίκολα Σίπτσιτς εξέτισε την ποινή του λόγω καρτών στο Αγρίνιο, ενώ δεν υπάρχει κάποιος τιμωρημένος ενόψει του ματς με τους Περιστεριώτες, καθώς το μοναδικό «κιτρινομπλέ» όνομα στο ποινολόγιο είναι του Πέπε Καστάνιο, ο οποίος δηλώθηκε να εκτίσει στο ματς της 23ης αγωνιστικής, με τον ΠΑΟΚ, στην Τούμπα.

Η αποστολή του Ατρομήτου

Αθανασίου, Χουτεσιώτης, Γκουγκεσασβίλι, Κίνι, Μουντές, Παπαδόπουλος, Ούρονεν, Μανσούρ, Μήτογλου, Σταυρόπουλος, Τσακμάκης, Καραμάνης, Αμπαρτζίδης, Μίχορλ, Μουτουσαμί, Τσιγγάρας, Γιουμπιτάνα, Μπάκου, Πνευμονίδης, Ουκάκι, Τσούμπερ, Τσαντίλας, Φαν Βεερτ