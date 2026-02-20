Ο Αχιλλέας Νταβέλης μίλησε στον Metropolis 95,5 για το ερχόμενο ματς της ΑΕΛ Novibet με τον ΠΑΟΚ, τη «μάχη» παραμονής και τα... κουτσομπολιά για Καρυπίδη και Καϋμενάκη.

Η ΑΕΛ Novibet έχει μπροστά της μεγάλο εντός έδρας παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ και σε αυτό το πλαίσιο ο Αχιλλέας Νταβέλης μίλησε στον Metropolis 95,5. Ο διοικητικός ηγέτης των Λαρισαίων αναφέρθηκε στο ερχόμενο ματς με τους Θεσσαλονικείς, στα «κουτσομπολιά» για εμπλοκή επιχειρηματιών με την ομάδα που είναι ενεργοί στο ποδόσφαιρο, όπως ο Θόδωρος Καρυπίδης και ο Γιάννης Καϋμενάκης, ενώ αναφέρθηκε στην αμφισβήτηση στο πρόσωπό του με μια... θρησκευτική αλληγορία.

Οι δηλώσεις του Αχιλλέα Νταβέλη

Για τον στόχο και την πορεία της ομάδας: «Κάνουμε ότι είναι ανθρωπίνως δυνατό να πετύχουμε την παραμονή. Θα κριθούν όλοι στο τέλος. Εμείς προσπαθούμε μεθοδικά, έχουμε κάνει μεταγραφικά -σε μια δύσκολη περίοδο του Ιανουαρίου- μια υπέρβαση και σοβαρή προσπάθεια. Έγιναν στοχευμένες μεταγραφές με βάση τις ανάγκες της ομάδας. Έχουμε ένα επιτελείο προπονητών που δίνουν τον αγώνα τους και προσπαθούν για το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα βήμα-βήμα, αγώνα-αγώνα, ώστε να δημιουργήσουμε τις συνθήκες σταθεροποίησης και εδραίωσης».

Για το τι περιμένει στον αγώνα κόντρα ΠΑΟΚ: «Ότι κάνουμε σε κάθε ματς. Θα δώσουμε τον καλύτερο δυνατό εαυτό μας, όλα τα παιχνίδια είναι δύσκολα. Τα δυσκολότερα είναι εκείνα με τις ομάδες που βρίσκονται στο ίδιο ή χαμηλότερο βεληνεκές. Έχουν κίνητρο οι ποδοσφαιριστές όταν αγωνίζονται με ομάδες της ανώτερης κλίμακας της βαθμολογίας, του Big 4. Όταν παίζουν με ανώτερη ομάδα πάντα έχουν κίνητρο».

Για τους λόγους που υπάρχει αμφισβήτηση στο πρόσωπό του: «Δεν μου προκαλεί εντύπωση. Το φίλαθλο συναίσθημα σε μια ιστορική ομάδα όπως η ΑΕΛ θέλει πάντα το καλύτερο. Από το Ωσαννά ως το Σταύρωσον είναι μικρή η διαφορά για όλες τις ομάδες και τους παράγοντες. Η γκρίνια πολλές φορές που βγαίνει προς τα έξω είναι αδικαιολόγητη. Το σημαντικό είναι όταν υπάρχει μια διαμαρτυρία είναι απολύτως καλοδεχούμενη. Συνήθως εξάρσεις που δεν έχουν καμία λογική και βάση, τις προκαλούν οικτρές μειοψηφίες και άνθρωποι με σκοπιμότητες. Μιλάω γενικά. Η διοίκηση πρέπει να σταθμίζει πότε ο κόσμος αντικειμενικά έχει λόγο να διαμαρτύρεται. Εννοείται ότι η εικόνα της ομάδας είναι κατώτερη των περιστάσεων. Οι άνθρωποι που διαμαρτύρονται είναι πολιτισμένοι και το πράττουν για το καλό της ομάδας. Ενώ τα προβλήματα του φθινοπώρου ήταν δεδομένα, έπρεπε να φτάσει 31/12 το ημερολόγιο για να διορθώσουμε πράγματα. Ως τότε είσαι με την πλάτη στον τοίχο».

Για το αν του αρέσει να ζει αυτή η κατάσταση: «Έχω κάνει μια συνειδητή επιλογή. Είναι συναισθηματική επιλογή να είσαι ιδιοκτήτης μιας ιστορικής ομάδας. Οι ιδιοκτήτες καταβάλλουν, δεν κερδίζουν. Πολλές φορές μπορείς να φτάσεις σε σημείο αγανάκτησης που λες δεν αξίζει όλο αυτό. Υπάρχουν άλλες που λες αξίζει τον κόπο. Είναι μια εσωτερική μάχη για όσους βρίσκονται σ’ αυτή τη θέση. Υπάρχει και μια θεσμική ευθύνη. Δεν είναι να πετάει την ομάδα στα άχρηστα. Η διάδοχη κατάσταση είναι εξίσου σημαντική, όποτε και αν έρθει. Έτσι το βλέπω».

Για τους λόγους που αναφέρεται το όνομα του Θόδωρου Καρυπίδη για την ΑΕΛ Novibet: «Με συγχωρείτε για τα γέλια. Εμείς δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα άλλο από το να βγούμε να διαψεύσουμε και σ’ αυτή την υπόθεση. Το κακό είναι πως εμπλέκονται ιδιοκτήτες ΠΑΕ όπως έγινε και με τον κ. Καϋμεμνάκη, τώρα και με τον κ. Καρυπίδη. Έχουμε ανθρώπους στη Λάρισα που είναι ευφάνταστοι σε επίπεδο κουτσομπολιού. Δε λέω κάτι για τον άνθρωπο Καρυπίδη, αλλά για το σενάριο Καρυπίδη. Υπάρχουν τα καφενεία, βρίσκονται, ζουν από αυτό. Έχω κάνει δημόσια δήλωση και έχω πει πως σε ανθρώπους που έχουν δυνατότητες μεγαλύτερες ή ίδιες από εμένα, είμαστε ανοικτοί. Μιλάω για σοβαρά πράγματα όμως. Δεν μπορείς να βάλεις μέσα στο σπίτι σου κάτι που είναι κατώτερο των περιστάσεων. Θα μπορούσε ο επιχειρηματικός κόσμος της Λάρισας να σηκώσει και να απογειώσει την ΑΕΛ. Αν κάποιος δε θέλει να εμπλακεί από την τοπική κοινωνία δεν μπορείς να τον εξαναγκάσεις. Όσο δεν υπάρχει εναλλακτική, είμαστε υποχρεωμένοι να υπηρετήσουμε το ρόλο μας».