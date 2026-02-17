Ο διοικητικός ηγέτης της ΑΕΛ Novibet, Αχιλλέας Νταβέλης, μίλησε στο FORMedia RAdio 99.8 για όλους και για όλα.

Ο Αχιλλέας Νταβέλης παραχώρησε εφ´όλης της ύλης συνέντευξη στο FORMedia RAdio 99.8 και μέσα σε 2 ώρες αναφέρθηκες σε όλα τα ζητήματα της ΑΕΛ Novibet, στη σεζόν της επιστροφής της στη Stoiximan Super League.

O διοικητικός ηγέτης του κλαμπ μίλησε για τις επιλογές των Γιώργου Πετράκη - Στέλιου Μαλεζά πριν καταλήξει στον Σάββα Παντελίδη, εξέφρασε τη στήριξη του στον πολύπειρο κόουτς και αναφέρθηκε στον σχεδιασμό της επόμενης σεζόν, αλλά και στο ιδιοκτησιακό της ΠΑΕ.

Ο ισχυρός άνδρας των Λαρισαίων τόνισε πως οι οκτώ ποδοσφαιριστές που αποκτήθηκαν τον χειμώνα αποτελούν προσωπικές επιλογές του Έλληνα τεχνικού της ομάδας, ως έμπρακτη κίνηση εμπιστοσύνης στο πρόσωπο του.

Ο ιδιοκτήτης της «βυσσινί» ΠΑΕ τόνισε πως η τρέχουσα αξία του ρόστερ ανέρχεται στα 11,2 εκατ. ευρώ, με φιλοδοξία να αυξηθεί ακόμη περισσότερο τη νέα σεζόν.

Αναφορικά με το ιδοκτησιακό ο Αχιλλέας Νταβέλης αποκάλυψε ότι είναι ανοιχτός στο ενδεχόμενο εισόδου «συμπαίκτη» που θα αποκτήσει το 51% των μετοχών, διευκρινίζοντας ωστόσο πως αυτό δεν σημαίνει αποχώρησή του από τη λήψη αποφάσεων.

Επιπρόσθετα διέψευσε κατηγορηματικά τα σενάρια περί διοικητικής εμπλοκής των Καϋμενάκη και Καρυπίδη στην ομάδα, ενώ αποκάλυψε πως υπήρξε επαφή μέσω δικηγόρου από την πλευρά του επιχειρηματία που έχει την Πάφο.