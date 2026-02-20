Ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε την αποστολή για το παιχνίδι με τον Παναιτωλικό με τρεις παίκτες να μένουν στα πιτς ενόψει και του αγώνα με τη Λεβερκούζεν.

Μετά την ήττα από τη Λεβερκούζεν (0-2) για το Champions League, ο Ολυμπιακός φιλοξενεί τον Παναιτωλικό για την 22η αγωνιστική της Stoiximan Superleague.

Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ ανακοίνωσε την αποστολή για το συγκεκριμένο ματς, με τον ίδιο να πρέπει να μπει ξανά στη διαδικασία να κόψει δύο μη κοινοτικούς με τους Ροντινέι και τον Κλέιτον να είναι οι επιλογές που θα μείνουν στα πιτς ενώ εκτός αποστολής έμεινε και ο Ντάνιελ Ποντένσε που εκτίει ποινή.

Από την άλλη, τόσο ο Ρέτσος όσο και ο Πιρόλα, παρά τη σφοδρή τους σύγκρουση και το χτύπημα στο κεφάλι (ο Ιταλός έγινε αναγκαστική αλλαγή στο ημίχρονο), βρίσκονται κανονικά στις επιλογές του κόουτς.

Αναλυτικά οι εκλεκτοί του Ισπανού προπονητή: Πασχαλάκης, Τζολάκης, Ορτέγα, Μπιανκόν, Πιρόλα, Καλογερόπουλος, Κοστίνια, Ρέτσος, Μπρούνο, Νασιμέντο, Ζέλσον, Γκαρθία, Σιπιόνι, Λουίζ, Τσικίνιο, Έσε, Μουζακίτης, Γιαζίτσι, Ελ Καμπί και Ταρέμι.