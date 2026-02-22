Λέτο: «Υποφέραμε αλλά αντέξαμε στο τέλος»

Ο Σεμπάστιαν Λέτο δεν έκρυψε την ικανοποίησή του για τον βαθμό της ισοπαλίας που πήρε η Κηφισιά στο «Κλ. Βικελίδης».

Μιλώντας στη συνέντευξη Τύπου, ο προπονητής της Κηφισιάς υποστήριξε αρχικά ότι… «ξεκινήσαμε κρύα το ματς κι αυτό είναι φυσιολογικό όταν παίζεις σ’ αυτό το γήπεδο και απέναντι σε μια ομάδα όπως ο Άρης καθώς διαθέτει ποιοτικούς παίκτες. Μετά από ένα σημείο ήμασταν καλύτεροι με την μπάλα στα πόδια μας και στη λειτουργία μας σαν ομάδα. Αντιδράσαμε άμεσα μετά το γκολ που πετύχαμε και τελικώς πήραμε ένα σημαντικό αποτέλεσμα για μας».

Αναφερόμενος στο δεύτερο ημίχρονο, ο Σεμπάστιαν Λέτο αναφέρθηκε στις στιγμές που είχε και η ομάδα του αλλά και σ’ αυτές του Άρη. «Στο δεύτερο μέρος ήμασταν ακόμα καλύτεροι. Πήγαμε τη μπάλα στα άκρα και είχαμε τις στιγμές μας στο παιχνίδι. Στο τέλος υποφέραμε αλλά αντέξαμε», είπε μεταξύ άλλων.