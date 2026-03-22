Ο Παναιτωλικός δεν αξιοποίησε τις ευκαιρίες του κόντρα στον Πανσερραϊκό και οι Σερραίοι έφυγαν από το Αγρίνιο με τον βαθμό της ισοπαλίας. Ο Γιάννης Αναστασίου μίλησε μετά το ματς για την υπεροχή της ομάδας του, την αναποτελεσματικότητα και τα Play Out.

Οι δηλώσεις του Γιαννη Αναστασίου στην κάμερα της Cosmote TV

«Καθόλου ικανοποιημένος γιατί δεν κερδίσαμε. Ξέραμε ότι ο αντίπαλος θα παίξει αμυντικά. Θα έπρεπε να έχουμε υπομονή, καθαρό μυαλό στην τελική πάσα. Νομίζω ότι ελέγξαμε το παιχνίδι. Ήμασταν κυρίαρχοι, δεν είχαμε ιδιαίτερα προβλήματα. Δεν αφήσαμε τον Πανσερραϊκό να ξεμυτίσει. Το πρόβλημα είναι ότι δεν τελειώσαμε τις φάσεις. Αυτό που λέω τις τελευταίες εβδομάδες. Πληρώνεται. Από το Περιστέρι και μετά, αν εξαιρέσουμε την Κηφισιά, χάνουμε πάρα πολλές ευκαιρίες.

Αν θέλουμε να απαιτούμε πράγματα θα πρέπει να είμαστε πιο απαιτητικοί στην τελική πάσα και την εκτέλεση. Δημιουργούμε φάσεις και ευκαιρίες, δεν τις τελειώνουμε. Είναι κρίμα για την προσπάθεια που κάνουμε. Μία ομάδα υπήρχε στο γήπεδο, αλλά όταν δεν βάζεις γκολ δεν κερδίζεις».

Για το γιατί δεν ήταν πιο πιεστικός ο Παναιτωλικός στο δεύτερο μέρος: «Είναι δύσκολο. Οι μεγάλες ομάδες δυσκολεύονται να ανοίξουν κλειστές άμυνες, με παίκτες που αξίζουν εκατομμύρια. Είχαμε την υπομονή, προσπαθήσαμε να τους ανοίξουμε, κερδίσαμε όλες τις δεύτερες μπάλες.

Παίζαμε στο μισό γήπεδο, στην περιοχή τους, θέλει μία καθαρή πάσα, μία καλή απόφαση, ένα σωστό σουτ. Δημιουργήσαμε 2-3 καλές ευκαιρίες, με αυτή του Εστέμπαν πιο χαρακτηριστική. Πρέπει να το πιστέψεις κιόλας, αν δεν το πιστεύεις δεν το βάζεις».

Για το στόχο στα Play Outs: «Ο στόχος είναι να κερδίζουμε κάθε παιχνίδι. Θα πρέπει να απαιτούμε πράγματα από τους εαυτούς μας. Παίζουμε καλό ποδόσφαιρο. Όσο καλά και να παίζεις αν δεν βάζεις γκολ δεν κερδίζεις. Πρέπει να επιβραβεύουμε τους εαυτούς μας. Εμείς θέλουμε να κερδίσουμε. Να απαιτήσουμε περισσότερα από τους εαυτούς μας».

H συνέντευξη Τύπου του Αναστασίου

«Αυτό που είπα είναι ότι αν ανατρέξουμε στα τρία τελευταία παιχνίδια είχαμε αρκετές ευκαιρίες για να αλλάξουμε την βαθμολογική μας θέση. Είναι εύκολο να λέμε ότι δεν βάλαμε το γκολ, δεν είναι τόσο εύκολο όσο νομίζουν.

Θα πρέπει να το πιστεύεις. Από τη στιγμή που δημιουργείς τις ευκαιρίες, θα πρέπει να είσαι πιο αποφασιστικός. Για μένα είναι ανεξήγητο που δεν μπορούμε να βάλουμε το γκολ, και μάλιστα είναι πολλοί παίκτες που δεν σκοράρουν, όχι ένας. Έτσι είναι το ποδόσφαιρο.

Σήμερα η υπεροχή μας ήταν καθολική. Παίζαμε με ομάδα που παίζει με πέντε παίκτες στην άμυνα, θα έπρεπε να είχαμε υπομονή. Δημιουργήσαμε τις συνθήκες, τις προϋποθέσεις αλλά η τελική προσπάθεια μας έλειψε. Ήταν κρίμα, άξιζαν τα παιδιά βάση εικόνας τους τρεις βαθμούς. Σε αυτά τα ματς αν δεν βάλεις γκολ δεν θα κερδίσεις. Είναι κρίμα, έτσι είναι το ποδόσφαιρο, συνεχίζουμε».

Για τα Play Out: «Περιμένουμε την κλήρωση. Στόχος είναι να συνεχίσουμε να παίζουμε καλό ποδόσφαιρο, να κερδίζουμε παιχνίδια. Παίζουμε καλά, δεν το αμφισβητεί κανείς, αλλά πρέπει να κερδίζουμε.

Είναι περίεργη διαδικασία τα Play Outs. Η διαφορά των βαθμών δεν λέει τίποτα. Μας ενδιαφέρει να διασφαλίσουμε το δυνατόν γρηγορότερα την παραμονή και να τερματίσουμε όσο ψηλότερα γίνεται».

Για το αν η επιθετική αφλογιστία προβληματίζει ενόψει Play Out: «Θα με προβλημάτιζε αν είχαμε την κατοχή χωρίς ευκαιρίες. Φάρλεϊ και Ματσάν είναι κομβικοί αλλά έχουμε παίκτες που μπορούν να κάνουν πράγματα στο επιθετικό τρίτο. Σίγουρα χρειάζεται δουλειά στην προπόνηση. Πρέπει να είσαι πάντα έτοιμος, να ξέρεις πως να βάλεις το σώμα σου.

Το γκολ κοστίζει εκατομμύρια. Ομάδες πληρώνουν τόσα για το γκολ. Να συνεχίσουμε στο ίδιο πνεύμα, έχουμε τους παίκτες που μπορούν δημιουργώντας τις ευκαιρίες να σκοράρουν».