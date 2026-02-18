Ο ΟΦΗ ξεκίνησε την προετοιμασία του για τον εντός έδρας αγώνα κόντρα στον Παναθηναϊκό, με τον Νέιρα να συμμετέχει σε μέρος του προγράμματος.

Μετά το διήμερο ρεπό που έδωσε ο Χρήστος Κόντης ύστερα από το πρόγραμμα - βουνό με τους διαδοχικούς αγώνες σε Stoiximan Super League και Κύπελλο Ελλάδας οι παίκτες του ΟΦΗ επέστρεψαν το πρωί της Τετάρτης (18/2) στο ΒΑΚ και ξεκίνησαν την προετοιμασία τους για το ερχόμενο ματς με τον Παναθηναϊκό, στο Παγκρήτιο Στάδιο (22/2, 16:00).

Το πρόγραμμα περιλάμβανε ασκήσεις μυϊκής ενδυνάμωσης, ασκήσεις κυκλοφορίας της μπάλας και αγωνιστικό παιχνίδι. O Χουάν Νέιρα ξεπερνάει τις ενοχλήσεις στο δικέφαλο του αριστερού ποδιού και σε αυτό το πλαίσιο συμμετείχε σε μέρος του κανονικού προγράμματος προπόνησης.

Φυσικά ο Αργεντινός χαφ δεν έχει δικαίωμα συμμετοχής κόντρα στο Τριφύλλι, καθώς είχε δηλωθεί να εκτίσει ποινή καρτών στον αγώνα με την ομάδα του Ράφα Μπενίτεθ, πριν τον τραυματισμό του, όμως θα είναι κανονικά έτοιμος για το αμέσως επόμενο ματς με την ΑΕΛ Novibet. Θυμίζουμε πως για τον ίδιο λόγο δεν υπολογίζεται και ο Γιάννης Αποστολάκης για τον αγώνα με τους Πράσινους.

Από εκεί και πέρα, ο Λέβαν Σενγκέλια ακολούθησε ατομικό πρόγραμμα, ενώ ο Ζήσης Καραχάλιος συνεχίζει τη θεραπεία του. O Γεωργιανός εξτρέμ αισθάνθηκε ενοχλήσεις στην ποδοκνημική στην τελευταία προπόνηση πριν τον αγώνα με την Κηφισιά, ενώ ο Έλληνας χαφ παραμένει εκτός, λόγω χτυπήματος που δέχθηκε στον τετρακέφαλο στην αναμέτρηση με τον Παναιτωλικό στο Ηράκλειο.

Επόμενη προπόνηση έχει προγραμματιστεί για αύριο, Πέμπτη (19/2), στις 11:00.