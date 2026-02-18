Αθανασίου στους «Galacticos» by Interwetten: Η συνέντευξη τύπου Μπενίτεθ και οι δείκτες απόδοσης που σοκάρουν!

Αθανασίου στους «Galacticos» by Interwetten: Η συνέντευξη τύπου Μπενίτεθ και οι δείκτες απόδοσης που σοκάρουν!

Ο Νίκος Αθανασίου μίλησε στους «Galacticos» by Interwetten για τη συνέντευξη Τύπου του Ράφα Μπενίτεθ και ανέλυσε τους αριθμούς που προκύπτουν στα 25 ματς του Ισπανού.

Η συνέντευξη Τύπου του Ράφα Μπενίτεθ εν όψει του αγώνα του Παναθηναϊκού με τη Βικτόρια Πλζεν ήταν το κύριο σημείο συζήτησης στους «Galacticos» by Interwetten.

Ο Νίκος Αθανασίου αναφέρθηκε σε όσα είπε ο Ισπανός τεχνικός κυρίως για τη δήλωση της ευρωπαϊκής λίστας και φυσικά για τους στόχους της ομάδας. Στάθηκε επίσης σε συγκεκριμένους αριθμούς, σε ό,τι αφορά τη δημιουργία του τριφυλλιού.

Ο Αθανασίου επισήμανε ότι στα 11 από τα 25 παιχνίδια με τον Μπενίτεθ στον πάγκο, ήταν καλύτερος από τον αντίπαλο ο Παναθηναϊκός, ούτε στα μισά δηλαδή κι έκανε μία σύγκριση για να γίνει πιο κατανοητός. Σε 34 ματς με τον Ρουί Βιτόρια στον πάγκο, ο Παναθηναϊκός ήταν καλύτερος από τον αντίπαλο στα 27.

Για την επιλογή του Ερνάντεθ αντί του Κοντούρη στην ευρωπαϊκή λίστα και τη διαφορά της εικόνας της ομάδας σε Ελλάδα και Ευρώπη: «Για την πρώτη απόφαση, το κάναμε γιατί ήταν ρίσκο να μείνουμε μόνο με τον Κυριακόπουλο, που ερχόταν από τραυματισμό. Θέλαμε να έχουμε ισορροπία για να μην έχουμε μεγαλύτερα θέματα στην θέση αυτή. Συμφωνώ. Είναι διαφορετική η κατάσταση. Συνήθως στην Ευρώπη παίζουμε με ομάδες που μας δίνουν περισσότερο χώρο κι έτσι μας βοηθούν να παίζουμε όπως θέλουμε. Ίσως αυτό δεν ισχύσει αύριο με

Αναλυτικά στο βίντεο όσα ειπώθηκαν για τον Παναθηναϊκό

 

     

