Αθανασίου στους «Galacticos» by Interwetten: Η συνέντευξη τύπου Μπενίτεθ και οι δείκτες απόδοσης που σοκάρουν!

Ο Νίκος Αθανασίου μίλησε στους «Galacticos» by Interwetten για τη συνέντευξη Τύπου του Ράφα Μπενίτεθ και ανέλυσε τους αριθμούς που προκύπτουν στα 25 ματς του Ισπανού.

Η συνέντευξη Τύπου του Ράφα Μπενίτεθ εν όψει του αγώνα του Παναθηναϊκού με τη Βικτόρια Πλζεν ήταν το κύριο σημείο συζήτησης στους «Galacticos» by Interwetten.

Ο Νίκος Αθανασίου αναφέρθηκε σε όσα είπε ο Ισπανός τεχνικός κυρίως για τη δήλωση της ευρωπαϊκής λίστας και φυσικά για τους στόχους της ομάδας. Στάθηκε επίσης σε συγκεκριμένους αριθμούς, σε ό,τι αφορά τη δημιουργία του τριφυλλιού.

Ο Αθανασίου επισήμανε ότι στα 11 από τα 25 παιχνίδια με τον Μπενίτεθ στον πάγκο, ήταν καλύτερος από τον αντίπαλο ο Παναθηναϊκός, ούτε στα μισά δηλαδή κι έκανε μία σύγκριση για να γίνει πιο κατανοητός. Σε 34 ματς με τον Ρουί Βιτόρια στον πάγκο, ο Παναθηναϊκός ήταν καλύτερος από τον αντίπαλο στα 27.

Αναλυτικά στο βίντεο όσα ειπώθηκαν για τον Παναθηναϊκό