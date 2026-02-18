Ο Παναθηναϊκός μέτρησε δύο επιστροφές ενόψει του πρώτου αγώνα με την Βικτόρια Πλζεν στο Europa League. Προπονήθηκε ο Τζούρισιτς, δεν βγήκε αποστολή.

Ο Παναθηναϊκός ολοκλήρωσε την προετοιμασία του με πρωινή προπόνηση στο «Γ. Καλαφάτης», η οποία έγινε κάτω από πολύ δυνατούς ανέμους.



Ο Ράφα Μπενίτεθ δεν ανακοίνωσε αποστολή για τον αγώνα με την Βικτόρια Πλζεν την Πέμπτη (19/02-22:00), τον πρώτο μεταξύ τους για την ενδιάμεση νοκ άουτ φάση του Europa League.

Κυριακόπουλος και Ίνγκασον προπονήθηκαν κανονικά για δεύτερη σερί μέρα και τέθηκαν έτσι στην διάθεση του Ισπανού τεχνικού. Στα θετικά νέα ότι ο Φίλιπ Τζούρισιτς έβγαλε όλο το πρόγραμμα μετά από έναν μήνα, ωστόσο παραμένει άγνωστο αν θα είναι έστω στον πάγκο την Πέμπτη (19/02) λόγω του μεγάλου διαστήματος που λείπει. Μέρος της προπόνησης έβγαλε και ο Πελίστρι.

Εκτός έμειναν οι Ντέσερς και Σισοκό, που έκαναν ατομικό, αλλά και οι Τσιριβέγια και Κώτσιρας, που έκαναν θεραπεία.

Το πρόγραμμα ξεκίνησε με προθέρμανση και rondo, συνεχίστηκε με τακτική και ολοκληρώθηκε με εξάσκηση στις στατικές φάσεις.