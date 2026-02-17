Το πρόβλημα για τον Παναθηναϊκό του Ράφα δεν είναι τα αποτελέσματα...

Ο Νίκος Αθανασίου γράφει για τις μεγάλες «καμπάνες» που χτυπούν ποδοσφαιρικά μετά τα πρώτα 25 ματς με τον Ράφα Μπενίτεθ στον πάγκο του Παναθηναϊκού.

Κατά γενική ομολογία το πρώτο δείγμα γραφής του Ράφα Μπενίτεθ στον Παναθηναϊκό δεν έχει καμία θετική επιρροή όσον αφορά την αγωνιστική εικόνα του συνόλου, την διαδικασία προόδου και βελτίωσης, μέσα από συγκεκριμένη αγωνιστική ταυτότητα, ένα σταθερό μοντέλο παιχνιδιού, σε έναν οργανισμό που βρίσκεται σε ένα μόνιμο ποδοσφαιρικό σοκ, έχοντας αλλάξει έξι προπονητές σε δύο χρόνια, με απόλυτη ευθύνη της διοίκησης του συλλόγου.

Τα πειράματα διαδέχονται το ένα το άλλο, οι «πράσινοι» ειδικά μέσα στο 2026 ολοένα και χειροτερεύουν και η εικόνα έχει προβληματίσει ιδιαίτερα τους υπεύθυνους του κλαμπ.Kατά την διαδικασία δημιουργίας μίας ομάδας τα αποτελέσματα, ναι είναι πολύ σημαντικά όταν μιλάμε για μία ομάδα πρωταθλητισμού, αλλά η εικόνα είναι σημαντικότερη.

Είναι εκείνη που μπορεί να σε «κρατήσει» στα δύσκολα, να δημιουργήσει όραμα και ελπίδα για το «αύριο», να πιστοποιήσει μία κατεύθυνση ακόμη κι όταν τα αποτελέσματα δεν είναι τα ιδανικά.

Ή στην συγκεκριμένη περίπτωση μπορεί να σου επιβεβαιώσει πως κάτι ή πολλά δεν λειτουργούν καθόλου καλά. Για το Τριφύλλι του Ράφα, το θέμα, το πρόβλημα, δεν είναι τα αποτελέσματα.

Είναι η εικόνα, που είναι σοκαριστικά κακή, για τον προπονητή και την επιδραστικότητα που θα περίμενε κανείς να έχει, για το ρόστερ που κινδυνεύει να «καεί», για ένα πρότζεκτ που δεν υπήρχε η απαίτηση να κάνει θαύματα αλλά σίγουρα βήματα προς τα εμπρός.

Δημιουργική και αμυντική επίδοση μικρομεσαίας ομάδας

Στο ποδόσφαιρο τα «μάτια» του καθενός μπορούν να βλέπουν το οτιδήποτε. Ευτυχώς που η τεχνολογία και το άθλημα προχωρούν και υπάρχουν αριθμοί που λένε όλη την αλήθεια για το πόσο παράγει και απειλείται ένα σύνολο στον αγωνιστικό χώρο. Οι βασικότεροι δείκτες απόδοσης.

Στα εικοσιπέντε παιχνίδια αυτά, ο Παναθηναϊκός δημιουργεί κατά μέσο όρο 1.37xGoals! Επίδοση που παραπέμπει σε μικρομεσαία ομάδα του πρωταθλήματος, την ώρα που οι διεκδικητές του τίτλου βρίσκονται κοντά στα 2xG ανά παιχνίδι ενώ η κορυφαία «πράσινη» έκδοση των τελευταίων ετών σε αυτό το κομμάτι(πρώτο μισό της σεζόν 2023-2024) ήταν στο 2.22xGoals ανά παιχνίδι! Για να υπάρχει ένα μέτρο σύγκρισης.

Η σούπερ προβληματική εικόνα δεν τελειώνει εδώ, καθώς και στο ανασταλτικό κομμάτι, ο Παναθηναϊκός έχει μία κάκιστη επίδοση. Επιτρέπει στον αντίπαλο να φτάνει στο 1.17xGoals ανά ματς, όταν για παράδειγμα ο Ολυμπιακός βρίσκεται στο 0.58 ή ο ΠΑΟΚ στο 0.70.

Ανώτερος μόνο στα 11 από τα 25 παιχνίδια

Ανεξάρτητα από τα αποτελέσματα, όσον αφορά την εικόνα του στα παιχνίδια και όσα «άξιζε» βάσει της διαφοράς των xGoals, ο Παναθηναϊκός στα 25 παιχνίδια, ήταν ανώτερος μόνο στα 11 από αυτά, στα 6 υπήρχε σχετική ισορροπία ενώ στα 8 ήταν χειρότερος από τον αντίπαλό του.

Αναλυτικά:

Ανώτερος

vs Αστέρα Τρίπολης: 2.9-0.63

vs Ατρόμητο: 1.63-1.14

vs Βόλο: 1.67-0.82

vs Μάλμε: 1.61-0.68

vs ΠΑΟΚ: 0.84-0.19

vs Σέρρες: 1.71-0.86

vs Κηφισιά: 1.73-0.01

vs Πλζεν: 1.11-0.26

vs Σέρρες: 3.73-0.61

vs Άρης: 3.24-1.15

vs Κηφισιά: 2.58-0.61

Ισορροπία

vs Στουρμ: 0.7-0.35

vs ΑΕΚ: 1.69-1.93

vs Βόλος: 1.18-1.26

vs Ρόμα: 0.86-1.15

vs Ολυμπιακός: 0.91-0.61

vs ΑΕΛ: 1.53-1.15

Κατώτερος

vs ΑΕΛ: 1.34-2.18

vs Καβάλα: 0.72-1.40

vs ΠΑΟΚ: 0.4-2.43

vs ΑΕΚ: 0.48-1.91

vs Φερεντσβάρος: 0.69-1.44

vs Ατρόμητος: 0.72-2.27

vs ΠΑΟΚ: 0.35-2.03

vs ΠΑΟΚ: 0.03-2.26