Τα χέρια έδωσαν Ολυμπιακός και Τσικίνιο για την επέκταση του συμβολαίου του 30χρονου μεσοεπιθετικού που αποτελεί μία από τις βασικές μονάδες στα πλάνα του Μεντιλίμπαρ.

Μετά τον Ζέλσον, ήρθε η σειρά του Τσικίνιο για να επεκτείνει το συμβόλαιο του με τον Ολυμπιακό , το οποίο έληγε το καλοκαίρι του 2027 αλλά οι δύο πλευρές συμφώνησαν σε επέκταση της συνεργασίας τους.

Με αυτή την κίνηση, οι Πειραιώτες «δένουν» τον Πορτογάλο ποδοσφαιριστή και πλέον στρέφονται στην περίπτωση του Αγιούμπ Ελ Καμπί που βρίσκεται επίσης σε πολύ καλό δρόμο για να ανανεώσει τη συνεργασία του με τους νταμπλούχους.

Ο 30χρονος μεσοεπιθετικός αποκτήθηκε τον Γενάρη του 2024 από την Μπενφίκα αντί μόλις ενός εκατ. ευρώ και συνέβαλλε στα μέγιστα για την κατάκτηση του Conference League και του εγχώριου νταμπλ ενώ σε 95 ματς μετράει 16 γκολ και 11 ασίστ σε όλες τις διοργανώσεις.